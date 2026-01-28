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Πλεύρης: Η νόμιμη μετανάστευση συνδέεται με την εργασία – Εξαιρούνται μακροχρόνιες άδειες και περιπτώσεις δεύτερης γενιάς
Πολιτική
12:47 - 28 Ιαν 2026

Πλεύρης: Η νόμιμη μετανάστευση συνδέεται με την εργασία – Εξαιρούνται μακροχρόνιες άδειες και περιπτώσεις δεύτερης γενιάς

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση ότι όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν έχει καμία δυνατότητα νομιμοποίησης, επανέλαβε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την Τετάρτη (28/1).

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, η κυβέρνηση ακολουθεί αυστηρή πολιτική στην παράνομη μετανάστευση, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να καλύψει τις υπαρκτές ανάγκες της οικονομίας σε εργατικό δυναμικό με νόμιμες διαδικασίες.

Ο υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο βαρύ κλίμα των ημερών, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων πρόσφατων τραγικών γεγονότων και τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των συνθηκών, ιδίως σε ό,τι αφορά εργατικό ατύχημα που βρίσκεται υπό έλεγχο.

Σχετικά με τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι περιλαμβάνει τρεις συνεδριάσεις, ακρόαση φορέων και ότι θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπε, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από την αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων για τη σύνδεση της ανανέωσης άδειας διαμονής με την εργασία.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να απλοποιηθεί η ζωή των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών. Όπως ανέφερε, σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο αδειών που εκδίδονται με καθυστέρηση δύο ή και τριών ετών, με αποτέλεσμα όταν παραλαμβάνονται να έχουν ήδη λήξει.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε άδεια διαμονής ή ανανέωση θα έχει ελάχιστη διάρκεια δύο ετών, ενώ αν η διοίκηση καθυστερήσει, δεν θα τιμωρείται ο μετανάστης που έχει τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες

200.000 μετανάστες δεν έχουν νόμιμα έγγραφα

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, στη χώρα διαμένουν περίπου 800.000 νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων σχεδόν 200.000 δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα έγγραφά τους, παρά το γεγονός ότι είναι νόμιμοι και εργάζονται. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα αποδίδεται στη γραφειοκρατία και στον φόρτο εργασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Για τον λόγο αυτό καταργείται η αυστηρή χωρική αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και προβλέπεται ταχύτερη ανανέωση για τις λεγόμενες «ασφαλείς άδειες», ιδίως όταν ο εργαζόμενος παραμένει στον ίδιο εργοδότη.

Απώλεια άδειας όταν παύει η εργασία

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η διάταξη που προβλέπει απώλεια άδειας διαμονής όταν κάποιος παραμένει άνεργος για συγκεκριμένο διάστημα αφορά αποκλειστικά όσους βρίσκονται στη χώρα για λόγους εργασίας.

Όπως ανέφερε αν κάποιος έχει άδεια τριετίας και παραμείνει άνεργος για έξι μήνες, η άδεια ανακαλείται. Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η λογική της νόμιμης μετανάστευσης είναι ότι η παραμονή συνδέεται με την ύπαρξη εργασίας και διευκρίνισε ότι η ρύθμιση δεν αφορά παιδιά, συζύγους ή άτομα με μακροχρόνιες άδειες, ούτε περιπτώσεις δεύτερης γενιάς.

Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα αλλαγής εργοδότη σε όσους έχουν έρθει με μετάκληση, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από έναν εργοδότη και να μπορούν να αναζητήσουν άλλη εργασία σε περίπτωση προβλήματος.

Απλοποίηση μετακλήσεων και διακρατικές συμφωνίες

Όπως ανέφερε, το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου αφορά την απλοποίηση των μετακλήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά λόγω γραφειοκρατίας και κόστους.

Στόχος, όπως είπε, είναι οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται έγκαιρα και με χαμηλότερο κόστος, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη είσοδος.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι εξετάζεται η εμπλοκή εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στη διαδικασία μετάκλησης, ώστε να συγκεντρώνονται μαζικά οι ανάγκες εργατικού δυναμικού και να περιορίζεται η γραφειοκρατία για μεμονωμένους εργοδότες.

Αξιοποίηση όσων λαμβάνουν άσυλο

Τρίτο σκέλος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορά την αξιοποίηση των προσφύγων που λαμβάνουν άσυλο. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή γίνεται καταγραφή δεξιοτήτων και τοποθέτηση σε δομές που συνδέονται με το επαγγελματικό τους προφίλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Πλεύρης έκανε αναφορά σε πιλοτικά προγράμματα, όπως αγροτικές εργασίες με παράλληλη εκμάθηση ελληνικών και διασύνδεση με αγροτικούς συνεταιρισμούς μετά τη χορήγηση ασύλου με στόχο, όπως τόνισε, την ένταξη στην εργασία αντί της μακροχρόνιας εξάρτησης από επιδόματα.

ΜΚΟ: αυστηρότερο πλαίσιο και ποινικές ευθύνες

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι στο μητρώο ΜΚΟ εγγράφονται πλέον μόνο όσες χρηματοδοτούνται από το κράτος ή δραστηριοποιούνται στις δομές.

Όπως είπε αυστηροποιούνται οι ποινές όχι λόγω ιδιότητας μέλους ΜΚΟ, αλλά όταν υπάρχει καταδίκη για διακίνηση μεταναστών, ενώ εξετάζεται και η διαγραφή ΜΚΟ από το μητρώο μόνο εφόσον αποδεικνύεται ευθύνη της διοίκησής της.

Τόνισε επίσης ότι άτομα με ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα, όπως ασέλγεια σε ανηλίκους, δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε δομές ανηλίκων.

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