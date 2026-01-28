Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό με προτεραιότητα τον Κηφισό - Προτάσεις και από το ΠΑΣΟΚ

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Κλειστή σύσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα και παρουσίασης προτάσεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασική προτεραιότητα τον οδικό άξονα του Κηφισού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε ένα πακέτο παρεμβάσεων τριών χρονικών οριζόντων -άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων- με στόχο τη σταδιακή και ουσιαστική αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό, χωρίς να προβλέπεται πλήρης απαγόρευση, καθώς και δράσεις για τη βελτιωμένη διαχείριση των καθημερινών συμβάντων που προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στο τραπέζι βρίσκεται η εφαρμογή του συστήματος «έξυπνων» φωτεινών σηματοδοτών στην Αττική, κατ’ αναλογία με το επιτυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως τα τέλη του 2026 θα υπάρξει αισθητή ενίσχυση της συχνότητας των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στο λεκανοπέδιο.

Σε βάθος χρόνου, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων, την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς και την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν θα τεθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να παρουσιαστούν σε επόμενο στάδιο.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικές προτάσεις και λύσεις για ποιοτική καθημερινότητα κατέθεσε δημοσίως και το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζει πως η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής:

- Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας

- Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων

- Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού

- Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ

Ενημερωθείτε για τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική ΕΔΩ