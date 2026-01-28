Μητσοτάκης: Ξεκινά μια νέα εποχή για την Εκκλησία της Κρήτης

Για μια «νέα εποχή στην Εκκλησία της Κρήτης, που ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις» κάνει λόγο μέσω δήλωσής του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης, με δήλωσή του στα «Χανιώτικα Νέα», τονίζει πως «μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.»

«Και ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περήφανο νησί μας, την Εκκλησία Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων», αναφέρει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Οφείλονται συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης και, φυσικά, στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας που εξέπεμψαν σήμερα. Άξιοι οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες».