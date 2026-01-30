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Καμμένος: Θα κάνω κακό στην Καρυστιανού αν έχω επαφή – Θα επιστρέψω αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα
Πολιτική
12:15 - 30 Ιαν 2026

Καμμένος: Θα κάνω κακό στην Καρυστιανού αν έχω επαφή – Θα επιστρέψω αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα

Reporter.gr Newsroom
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Συγκλίσεις και κόντρες προέβλεψε ο Πάνος Καμμένος πως δούμε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως το μεγάλο «στοίχημα» είναι ποιο κόμμα θα πείσει τους περισσότερους πολίτες ότι μπορεί να τα καταφέρει.  

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στην τηλεόραση του Kontra, ο κ. Καμμένος σημείωσε ότι το κόμμα που έχει περισσότερες πιθανότητες είναι εκείνο που θα δείξει πως είναι το «πιο αμόλυντο».

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε πως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «ένα αντισυστημικό κόμμα», μπορεί να «φέρει στις εκλογές αποτελέσματα που δεν περιμένουμε» εάν δεν εμπλακεί με τους παλαιούς πολιτικούς.

Ερωτηθείς, δε, αν έχει επαφή με την κα Καρυστιανού, απάντησε: «Θα της κάνω κακό αν έχω επαφή, θα πρέπει να κρατήσει αυτό που είπε για τους παλαιούς πολιτικούς. Από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί γι' αυτό, θα πρέπει να το διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού, τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές, γιατί στις δεύτερες θα χρειαστεί να δώσει προτεραιότητα στη διακυβέρνηση της χώρας».

Σημείωσε, ακόμη, πως η κα Καρυστιανού «έχει ανέβει στο κύμα και το κύμα τρέχει», ενώ προσέθεσε: «Επειδή δεν έχει πολιτική εμπειρία, μπορεί να πέσει στις παγίδες του συστήματος. Το ζήτημα είναι να κάνει τα λιγότερα λάθη».

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Παράλληλα, θα ήταν – όπως είπε – «λυτρωτικό» για το παλαιό πολιτικό σύστημα να καλωσορίσει την κα Καρυστιανού και σε περίπτωση που λάβει υψηλό ποσοστό στις εκλογές να αναλάβει επικεφαλής κάποιου υπουργείου, όπως το Δικαιοσύνης ή το Μεταφορών.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο»

Σχετικά με τα ενεργειακά, είπε πως η Ελλάδα «έχει τη χρυσή τύχη, να είναι ο κεντρικός παίχτης στην ενεργειακή μετατροπή στην Κεντρική Μεσόγειο» και εκτίμησε ότι «αν πάνε καλά τα πράγματα, η Ελλάδα θα γίνει Κατάρ τα επόμενα χρόνια».

Κατά τον ίδιο, δε, στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν το 2027 – γιατί υποστήριξε ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στις πρώτες – «θα επιλέξουμε ΗΠΑ ή Ευρώπη».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι θα επιστρέψει στην πολιτική αν υπάρξει εθνικό θέμα.

«Αν δω ότι μπορώ να βοηθήσω σε συγκλίσεις για την πατρίδα μου θα το κάνω. Πιστεύω πολύ στη μετάλλαξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Θα ήθελα να τη δω να συμμετέχει στην πρωτοβουλία για την Ειρήνη στη Γάζα», είπε αρχικά και προσέθεσε:

«Δεν πρόκειται να μπω στην πολιτική, αν δεν χρειαστεί. Θα κάνω την προσπάθειά έξω από την πολιτική, να αντιληφθούμε ότι έχει αλλάξει το δεξιά-αριστερά και ότι πια η τύχη της Ελλάδας είναι μια ατζέντα που η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο. Απορώ πώς η κυβέρνηση, η ΝΔ δεν έκανε εκλογές πριν σχηματιστούν τα κόμματα αυτά (σ.σ. Καρυστιανού και Τσίπρα)».

Σε άλλο σημείο, ωστόσο, της συνέντευξης χαρακτήρισε «σοβαρή» τη στάση Μητσοτάκη «να μην κάνει πρόωρες εκλογές, προκειμένου να προλάβει να μην σχηματιστούν νέα κόμματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1m9l0k3a01?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνω κι εγώ»

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που ετοιμάζει, ο Πάνος Καμμένος είπε ότι «σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται είναι αδικημένη μια προσπάθεια με παλαιά πρόσωπα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ψηφοδέλτια για να δώσει μια άλλη άποψη» για να συμπληρώσει, πάντως, για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τη δεύτερη Κυριακή μπορεί να γίνει πολιτική ομπρέλα, γιατί είναι ο μόνος από την αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα».

Χαρακτήρισε, επίσης, ως «το μεγαλύτερο έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα» τη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας πως «τώρα είναι η ώρα να καταλυθεί, γιατί δεν εφαρμόζεται από την πλευρά τους. Είναι ώρα να καταγγελθεί η συμφωνία από την κυβέρνηση».

Πιο αιχμηρός ήταν για τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας πως «αν κάνει κόμμα θα κάνω κι εγώ. Δεν θα επιτρέψω να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Τι θέλει πια, έγινε κυβέρνηση, πρωθυπουργός, σε αυτή την ηλικία θέλει να κάνει ξανά τα ίδια. Θα τον σταματήσω εγώ, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχει σταματήσει κανείς».

Σε άλλη ερώτηση, δε, για τις παρεμβάσεις Καραμανλή-Σαμαρά, ο πρώην υπουργός είπε «για τον Καραμανλή πιστεύω ότι δεν έχει ιδιοτέλεια, για τον Σαμαρά δεν είμαι σίγουρος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1k09oahqmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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