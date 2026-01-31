Ανδρουλάκης: Στη σημερινή 30ετή επέτειο των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη

«Αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε πως στη σημερινή «30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν είναι αποδεκτός ο "κατά περίπτωση" σεβασμός του διεθνούς δικαίου».
«Αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας», ανέφερε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.