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Ανδρουλάκης: Στη σημερινή 30ετή επέτειο των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη
Πολιτική
18:36 - 31 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Στη σημερινή 30ετή επέτειο των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη

Reporter.gr Newsroom
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«Ηνύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς σήμερα συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την κρίση των Ιμίων στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός.

«Αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε πως στη σημερινή «30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν είναι αποδεκτός ο "κατά περίπτωση" σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

«Αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας», ανέφερε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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