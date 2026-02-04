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Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα
Πολιτική
14:44 - 04 Φεβ 2026

Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας στη Βουλή.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ότι «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη συνάντηση μετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας, ο Νίκος Δήμας Γραμματέας Τομέα Εργασίας, ο Βασίλης Κουλούρης Γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

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