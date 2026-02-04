ΠΑΣΟΚ: Άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Ναυτιλίας για το ναυάγιο στη Χίο

Την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της Βουλής από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος, κατά την παρέμβασή του επί της διαδικασίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Εκφράζουμε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το τραγικό περιστατικό. Πρόκειται για μία υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η έρευνα δεν μπορεί να περιοριστεί σε ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος ή σε δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Μάντζος υπογράμμισε ότι η διερεύνηση πρέπει να γίνει από το Λιμενικό, το οποίο «προστατεύει τόσο τα σύνορα όσο και την ανθρώπινη ζωή», ώστε να εντοπιστούν και να καταδικαστούν πρόσωπα και πρακτικές που πλήττουν τη χώρα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, ενώ η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλους διεθνείς οργανισμούς για παρόμοια περιστατικά.

«Να χαμηλώσουν οι τόνοι και όχι χειροκροτήματα, κύριοι συνάδελφοι της ΝΔ. Έχουμε νεκρούς», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί θεσμικά και όχι μέσα από ιδεοληψίες ή αντιμεταναστευτική ρητορική.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκ νέου την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας «απολύτως αναγκαίο» να ενημερωθεί το Σώμα για τα δεδομένα και τα πραγματικά περιστατικά στο πεδίο, καθώς οι τραυματίες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο της Χίου.