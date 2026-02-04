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BTC: Προσπάθεια ανάκαμψης αλλά και μισό τρισεκατομμύριο χαμένο σε μια εβδομάδα
Νομίσματα
14:20 - 04 Φεβ 2026

BTC: Προσπάθεια ανάκαμψης αλλά και μισό τρισεκατομμύριο χαμένο σε μια εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόσφατη αρνητική πορεία της τιμής του Bitcoin επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο εχθές 3/2, όταν το κρυπτονόμισμα έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Νοεμβρίου 2024, στα 73.000$, πριν ανακάμψει σήμερα 4/2 κατά μερικές χιλιάδες δολάρια.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, το κύριο κρυπτονόμισμα δοκίμασε την αντίσταση των 90.000$ πριν από τη πρώτη συνεδρίαση της FOMC για φέτος. Αφού έγινε επίσημο ότι η Fed δεν θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, το BTC παρέμεινε αρχικά αδύναμο, αλλά στην πορεία ξεκίνησε η πτώση του.

Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή θεωρήθηκε επίσης υπεύθυνη για την πτώση της Πέμπτης, όταν το Bitcoin κατρακύλησε στα 81.000$. Την Παρασκευή είχε μικρή ανάκαμψη πλησιάζοντας τα 84.000$ αλλά το Σάββατο έπεσε ξανά, αυτή τη φορά κάτω από τα 75.000$. Μια ακόμη προσπάθεια ανάκαμψης σημειώθηκε τη Δευτέρα, αλλά απορρίφθηκε στα 79.000$.

Την Τρίτη σημειώθηκε η μεγάλη πτώση, φτάνοντας σε χαμηλό 15 μηνών στα 73.000$. Από τότε έχει ανακάμψει λίγο πάνω από τα 76.000$, παραμένοντας ωστόσο μειωμένο κατά 3% σε ημερήσια βάση. Επιπλέον, έχει χάσει 14% της αξίας του εβδομαδιαία και 18% μηνιαίως.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BTC έπεσε στα 1,525 τρισ. $ στο CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins μειώθηκε στο 57,3%.

Σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια έχει χάσει η αγορά κρυπτονομισμάτων σε λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς επιταχύνθηκε το κύμα πωλήσεων με οδηγό το Bitcoin.

Μισό τρισ. δολάρια «έκαναν φτερά» σε μία εβδομάδα

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει μειωθεί κατά 467,6 δισ. δολάρια από τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko. Το Bitcoin την Τρίτη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου 2024, εγκαινιάζοντας μια πιο φιλική προς τα crypto κυβέρνηση.

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είναι πιο φιλικός προς τα crypto και παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση από θεσμικούς επενδυτές, το Bitcoin έχει χάσει περίπου 40% από τότε που εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό στις αρχές Οκτωβρίου.

Η κατάρρευση ήρθε μετά από ένα καταστροφικό κύμα ρευστοποιήσεων στις 10 Οκτωβρίου, που διέγραψε στοιχήματα με μόχλευση ύψους 19 δισ. δολαρίων, πλήγμα από το οποίο η ευρύτερη αγορά crypto δεν έχει ακόμη ανακάμψει.

«Το κλίμα το πρωί στην Ασία είναι επιφυλακτικό και αμυντικό. Η διάθεση παραμένει risk-off, αλλά ο ρυθμός των αναγκαστικών πωλήσεων έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με το κλείσιμο στις ΗΠΑ», δήλωσε η Rachael Lucas, αναλύτρια της BTC Markets. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «το γεγονός ότι το Bitcoin έπεσε κάτω από ις 73.000 δολάρια έχει ωθήσει το συναίσθημα σε επίπεδα ακραίου φόβου».

Οι πτώσεις ακολουθούν μια ασταθή εβδομάδα στις παγκόσμιες αγορές, κατά την οποία παρατηρήθηκαν επίσης απότομες διακυμάνσεις για τον χρυσό και το ασήμι. Ενώ τα πολύτιμα μέταλλα βρήκαν αγοραστές την Τρίτη μετά τις πρόσφατες απώλειες, τα κρυπτονομίσματα δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υποστήριξη.

Αυξημένη μεταβλητότητα στα Alts - SOL κάτω από τα 100$

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης επηρεάστηκαν από τη βίαιη πτώση της αγοράς παρουσιάζοντας αυξημένη μεταβλητότητα. Το Ethereum υποχώρησε από πάνω από 3.000$ στα 2.100$ μέσα σε μία εβδομάδα, πριν ανακάμψει στα 2.280$ έως τώρα. Το BNB έπεσε στα 760$, ενώ η SOL κατρακύλησε κάτω από τα 100$ μετά από ημερήσια πτώση 7%.

Ακόμη και το πρόσφατο ανερχόμενο HYPE σημείωσε έντονη πτώση, με απώλειες 11% στα 33$. Τα CC και ZEC βρίσκονται επίσης σε μεγάλο «κόκκινο», ενώ το XMR κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων νομισμάτων.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει χάσει πάνω από 70 δισ. $ μέσα σε μία μέρα και μειώθηκε στα 2,65 τρισ. $ στο CoinGecko.

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