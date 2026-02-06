Δουδωνής: Απαραίτητη ενέργεια η διαγραφή Παναγόπουλου – Πρέπει να είμαστε άτεγκτοι στα θέματα ηθικής

Τις εξελίξεις με την υπόθεση της ΓΣΕΕ και την έρευνα εις βάρος του προέδρου της, Γιάννη Παναγόπουλου, για διασπάθιση κονδυλίων σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής το πρωί της Παρασκευής (6/2), μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ο κ. Δουδωνής είπε πως η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου ήταν «μία απαραίτητη ενέργεια» και σημείωσε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει «όσο διαρκεί η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης – γιατί προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας αλλά από την άλλη έχει γίνει και μια πολύ σοβαρή δουλειά από την Αρχή – να υπάρχει καμία σύνδεση κομματική».

«Και επειδή έχουν υπάρξει πολλά πράγματα και στο παρελθόν που έχουν πονέσει τον ελληνικό λαό από πλευράς ηθικής πρέπει να είμαστε άτεγκτοι στα θέματα αυτά», σημείωσε ακόμη.

Αναφερόμενος στο ναυτικό δυστύχημα στη Χίο, ο κ. Δουδωνής είπε πως «αυτονοήτως είμαστε με το Λιμενικό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου δηλαδή να διερευνώνται σε βάθος τέτοιου είδους υποθέσεις».

«Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν τις ζωές τους, πρώτα είναι άνθρωποι και μετά μπορούμε να τους δώσουμε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα μετανάστες ή παράτυποι μετανάστες. Δεν γίνεται να χάνουνε τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους και να μην γίνεται μια σε βάθος διερεύνηση», προσέθεσε και συνέχισε:

«Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να γίνεται σε βάθος διερεύνηση. Επειδή υπονοείται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι το να ζητάμε σε βάθος διερεύνηση είναι κάτι περίπου αντεθνικό θυμίζω την φράση του Δ. Σολωμού ότι εθνικό είναι το αληθές… Δεν καταλαβαίνω το δίλημμα το οποίο προσπαθεί να θέσει ο κ. Μητσοτάκης, το βρίσκω κάπως επικίνδυνο».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση της κας Καρυστιανού, σημείωσε ότι «το νέο κόμμα αυτό δεν βρίσκεται στη δική μας πλευρά, βρίσκεται στην άλλη πλευρά η οποία είναι η πολύ σκληρή και άκρα Δεξιά. Είναι άλλη μια ένδειξη με την έννοια του ότι είχαμε και την πρώτη ένδειξη με το θέμα των αμβλώσεων».

«Το να ανοίξεις ένα τέτοιο θέμα, το θέμα των αμβλώσεων το οποίο δεν το ανοίγει ούτε η ακροδεξιά δείχνει ότι είσαι κάτι το οποίο σε επίπεδο σκληρότητας του λόγου δεν το έχουμε δει στη χώρα τόσο σκληρό άρα είναι κάτι στην άλλη μεριά του πολιτικού φάσματος», συμπλήρωσε.

Υποστήριξε, δε, ότι το κόμμα Καρυστιανού δεν μπορεί να πιέσει εκλογικά το ΠΑΣΟΚ.

Όσο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Δουδωνής είπε ότι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία θα είναι κανονική· «θα συμμετάσχουμε με την δική μας αφετηρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων είπε πως είνιαένα θέμα «πλήρως καλυμμένο από την νομοθετική λειτουργία» και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της πλήρους εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων.

Επομένως, κατέληξε πως η μονιμότητα δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, ενώ αναφορά έκανε και σε χώρες – όπως η Γερμανία και η Γαλλία – όπου η μονιμότητα προστατεύεται συνταγματικά, «με την έννοια ότι είναι μια προστασία έναντι του κομματικού κράτους», όπως είπε.

«Όμως δεν υπάρχει προστασία έναντι της παρανομίας των δημοσίων υπαλλήλων, η παρανομία τιμωρείται με απόλυση», κατέληξε.