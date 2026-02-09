ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα 44 μέλη της νέας επιτροπής διεύρυνσης

Τα πρώτα 44 μέλη της νέας Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί (9/2) η Χαριλάου Τρικούπη. Η παρουσίαση των ονομάτων έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τη συγκρότηση της Επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος. Την παρουσίαση έκαναν ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Σκανδαλίδης, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Στη νέα επιτροπή συμμετέχουν πρόσωπα από ευρύ πολιτικό και κοινωνικό φάσμα, μεταξύ των οποίων πρώην υπουργοί και στελέχη κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μάρκος Μπόλαρης και ο Γιάννης Πανούσης, αλλά και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, όπως η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πρώην υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικά στελέχη, επαγγελματίες και συνδικαλιστές, καθώς και πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν ενεργό ρόλο σε άλλους πολιτικούς χώρους της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Τα 44 μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ είναι:

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην νομάρχης, πρώην βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος της Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, δημόσια υπάλληλος – Αριστερή Πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, υπάλληλος ΔΕΗ, πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, δικηγόρος, πρώην γραμματέας Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, δικηγόρος, πρώην υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, πολιτικός μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, χημικός

Πανούσης Γιάννης, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, πανεπιστημιακός, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, πανεπιστημιακός, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, γιατρός, πρώην γενικός γραμματέας Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, οδοντίατρος, πρώην βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, στέλεχος επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ