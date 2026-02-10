Δούκας: Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επενδύουν πολιτικά στο φόβο

Σε σημερινή (10/2) ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολίασε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» για το μεταναστευτικό.

Ακολουθεί ολόκληρη ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«"Η Αγάπη είναι πιο δυνατή από το Μίσος"



Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» επιχειρεί, με όρους ακροδεξιάς ρητορικής, να παρουσιάσει ως «επικίνδυνη» μια απόφασή που στηρίζεται στη θεσμική ευθύνη.



Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» και «εθνικά επικίνδυνης στάσης» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επιλέγουν να επενδύουν πολιτικά στον φόβο και τον διχασμό.



Η επαναλειτουργία του ACCMR (Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων) δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια στις γειτονιές.



Όσο και εάν κάποιοι θέλουν να κατασκευάσουν εχθρούς σε πρωτοσέλιδα, εμείς έχουμε σχέδιο και πολιτικές που δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.



Η Αθήνα δεν εκφοβίζεται. Προχωράει μπροστά.



ΥΓ. Η φωτογραφία είναι από το Super Bowl και το μήνυμα που έστειλε ο Bad Bunny».