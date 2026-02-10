Βουλή: Άρση ασυλίας του Πολάκη προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη ψήφισαν τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, ενώ τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και «Νίκη» τάχθηκαν κατά. Εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας απουσίαζε από την ψηφοφορία.

Η Επιτροπή εξέτασε το αίτημα που αφορά:

α) δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19 Ιουλίου 2024 αναφοράς και της από 7 Αυγούστου 2024 συμπληρωματικής αναφοράς του Σταματίου Πουλή, για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται να τελέστηκε στην Αθήνα τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2024, και

β) δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19 Νοεμβρίου 2024 αναφοράς του ίδιου προσώπου, για έρευνα ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται να έλαβε χώρα στην Αθήνα το 2024.

Ο κ. Πολάκης, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής, φέρεται να δήλωσε: «Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο».