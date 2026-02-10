Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού και οι συναντήσεις
18:32 - 10 Φεβ 2026

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11/2, στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στην 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν έχει προγραμματιστεί για τις 15:15 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 14:15 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ αργότερα θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας από τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο των Τουρκικών αξιωματούχων ως υπεύθυνος για τη μη εύρεση λύσης ανάμεσα στις δύο χώρες δεν θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό.

Στη συνάντηση θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό και οι υπουργοί που συμμετέχουν στην ελληνική αντιπροσωπεία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Τι θα συζητηθεί στις συναντήσεις

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφέρθηκε στα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Η παρουσία της υπουργού Παιδείας φανερώνει ενδεχομένως εξελίξεις για τη λειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 18:32
