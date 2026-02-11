Αντιπολίτευση για Μητσοτάκη – Ερντογάν: Για έλλειμα στρατηγικής και ντροπιαστική εμφάνιση κατηγορούν τον πρωθυπουργό

Ιδιαίτερα δεικτικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης όσον αφορά την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Σε αντίθεση με την γείτονα χώρα, που η εκεί αντιπολίτευση την αντιμετώπισε με πιο ζεστό τρόπο.

Λίγη ώρα μετά τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να ανακοινώνουν το πως είδαν την συνάντηση των δύο ηγετών και ως επί το πλείστον δεν εμφανίστηκαν και ιδιαίτερα ενθουσιασμένα… τουναντίον, μάλλον, ως βατερλώ την αντιμετώπισαν.

ΠΑΣΟΚ: Διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς

Οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που προηγήθηκαν του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά.

Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX «αορίστου διαρκείας» σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου ή την επανάληψη των αναφορών σε «τουρκική μειονότητα» παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης, θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων.

Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς.

Η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Με έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τον ρόλο της Τουρκίας, σε όλη την περιοχή της μέχης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο ως τη Συρία και τις περιοχές των Κούρδων.

Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική είναι αναγκαία. Όχι εφήμερα αλλά σταθερά. Με πυλώνες την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, την ενίσχυση διατήρηση διεθνών συμμαχιών και τη μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας μας εντός των διεθνών οργανισμών.

Μια πραγματική, ενεργητική πολιτική αρχών, είναι ασφαλής οδηγός πλεύσης σε ταραγμένα νερά καταλήγει ο κ. Μάντζος.

ΣΥΡΙΖΑ: Έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές επιδίωκαν κυρίως να στείλουν το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να θιγούν θέματα ουσίας.

Αποτελεί πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Δυστυχώς ωστόσο, στη σημερινή συνάντηση, αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, γεγονός το οποίο εκθέτει την χώρα σε προκλήσεις:

Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έθεσε δημόσια το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, απέφυγε να θέσει το θέμα του καλωδίου στον Ερντογάν, ενώ μάλιστα στην Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ρητώς η πρόθεση να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε ενεργειακά θέματα και θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή από την μία πλευρά θέλουμε την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία “με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα” και από την άλλη ο Πρωθυπουργός δεν θέτει την παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία.

Παράλληλα, τόσο στις δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν, όσο και στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται αναφορά σε συνεργασία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό σε διμερές και τριμερές πλαίσιο (με Βουλγαρία) χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, δηλαδή στην Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή ειδικά όσον αφορά τις επιστροφές.

Εξίσου αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι το να μένουν εκτός ατζέντας τέτοια ζητήματα δημιουργεί σοβαρούς μελλοντικούς κινδύνους, καθώς έτσι απλώς κερδίζει χρόνο η Τουρκία για να ασκήσει πίεση αργότερα και να επανέλθει στις γνωστές της προκλήσεις όταν θα την συμφέρει η γεωπολιτική συγκυρία».

Νέα Αριστερά: Στα ελληνοτουρκικά στόχος είναι μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και δικαίου

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, αναφέρεται στη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν. Όπως αναφέρει: «Οι συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάντοτε θετικές, καθώς μόνο έτσι υπηρετείται η σταθερότητα, μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης και διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Καλοδεχούμενη η θετική ατζέντα και η στρατηγική των “μικρών βημάτων”. Όμως ο πυρήνας είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης: ο Ερντογάν μίλησε για “επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο”, δηλαδή για λογική “πακέτου”, ενώ ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι “η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας”. Αυτή η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι η ίδια η διαπραγματευτική αρχιτεκτονική και χρειάζεται καθαρή διευκρίνιση για το τι συζητείται διμερώς και τι όχι.

Ταυτόχρονα ελπίζουμε έστω τώρα η κυβέρνηση να κατανοεί πόσο επικίνδυνες είναι δηλώσεις και πρακτικές που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς οργανισμούς, δηλώσεις που αφορούν τόσο τον Κ. Μητσοτάκη όσο και κορυφαίους υπουργούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η φράση του κ. Μητσοτάκη για το casus belli που επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της άρσης της τουρκικής απειλής ως προϋπόθεση πραγματικής αποκλιμάκωσης και ειρηνικού διαλόγου.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε τίποτα για την προοπτική Συνόδου 5×5 με τη συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που θα μπορούσε να στηρίξει μια πιο συνεκτική, περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Στο μεταναστευτικό οφείλουμε πάντα στόχος να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων κάθε χώρας.

Σταθερή θέση της Νέας Αριστεράς αποτελεί μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και δικαίου, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και με στόχο βιώσιμη σταθερότητα στην περιοχή».

Kωνσταντοπούλου: Ντροπιαστική η εμφάνιση του Κ. Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Ερντογάν

Στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αναφέρθηκε με δήλωσή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνοντας: «Αισθάνομαι πραγματικά ντροπή και αγανάκτηση για τη σημερινή εμφάνιση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το μήνυμα που εξέπεμψε αυτή η κουστωδία, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μπίζνες ακόμη και όταν η γειτονική χώρα αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορούμε να κάνουμε μπίζνες ανενόχλητοι, ακόμη και όταν τίθενται εν αμφιβόλω βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πραγματικά υπόλογος.

Σήμερα επέδειξε την υπογραφή συμφωνιών που η ελληνική Βουλή αγνοεί, μεταξύ διαφόρων υπουργών του, που θα έπρεπε να είναι εδώ στη Βουλή γιατί εισάγουν νομοσχέδια. Επέδειξε ένα επίπλαστο καλό κλίμα πάνω στα χρυσοποίκιλτα χαλιά, όπως μεταδόθηκε από την κάλυψη του ταξιδιού του. Επέδειξε μια ενδοτικότητα και ένα απολογητικό ύφος απέναντι σε έναν Ερντογάν, ο οποίος αμφισβήτησε τα κεκτημένα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Δήλωσε θρασύτατα ότι είναι αντικείμενο διαλόγου, την ώρα που η Ελλάδα δεν κάνει διάλογο για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε θρασύτατα τα περί τουρκικής μειονότητας. Και βέβαια σε αυτήν την διμερή σκηνοθετημένη παρουσίαση παράλληλων μονολόγων ήταν εκείνος που μίλησε για τον παλαιστινιακό λαό, την ίδια ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, έναν λαό διαχρονικά αλληλέγγυο προς τους Παλαιστινίους, δεν είπε λέξη για την γενοκτονία που διαπράττεται σε βάρος των Παλαιστινίων, αλλά αισθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογήσει τα δικαιώματα του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ.

Αισθάνομαι πραγματική ντροπή για το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δικαιολογούσε τα αδικαιολόγητα. Με υφέρποντα τρόπο επιχείρησε να διατυπώσει αξίωση για άρση του casus belli, που όμως δεν την διατύπωσε ακριβώς. Ήταν απολύτως εφεκτικός για την Κύπρο και το Κυπριακό.

Και είναι πραγματικά ντροπή να μιλάει η Τουρκία για την Παλαιστίνη και να μην μιλάει η Ελλάδα για την Κύπρο. Και βέβαια προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και μεγάλη απορία η στάση του σε σχέση με τους διακινητές δύσμοιρων ανθρώπων, προσφύγων, οι οποίοι θυματοποιούνται και δολοφονούνται.

Η στάση του απέναντι στον Ερντογάν που δεν του ζήτησε καμία ευθύνη για τους διακινητές. Καμία ευθύνη για όλη αυτή την επί χρόνια λειτουργία της Τουρκίας στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, με εκβιαστικές πρακτικές για να παίρνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας θα έπρεπε να ασκείται από κυβερνώντες και από δημόσιους ανθρώπους, δημόσιους άνδρες και γυναίκες που έχουν στοιχειώδη συναίσθηση της σημασίας που έχουν τα λόγια και οι πράξεις.

Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή την ντροπιαστική εμφάνιση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και των υπουργών που εμφανίζονταν σαν κούκλες σε κουκλοθέατρο, να επιδεικνύουν υπογραφή και υπογραφές μνημονίων. Αναμένουμε αν θα έρθει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή.

Τουλάχιστον σήμερα μάθαμε ότι κάπου είναι. Ήταν στην Τουρκία, γιατί από τη Βουλή αγνοείται και δεν προσέρχεται ούτε στην Επιτροπή την οποία ο ίδιος επινόησε για να γλιτώσει από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πραγματική κατάντια ένας πρωθυπουργός να κρύβεται και πραγματική κατάντια, ένας φερόμενος ηγέτης, όχι για πολύ ακόμη, να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.

Κύριε Μητσοτάκη, σας το έχω πει πολλές φορές, ο βασιλιάς είναι γυμνός και όσους και αν πληρώσετε να περιγράφουν τα όμορφα ρούχα σας, όλοι ξέρουν, όλοι ξέρουμε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι η βασιλεία του πολύ σύντομα λαμβάνει τέλος».

KKE: Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν και οξύνονται

Σε σχολιασμό της συνάντησης και των δηλώσεων Μητσοτάκη – Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας, προχώρησε το ΚΚΕ, αναφέροντας: «Η κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην “θετική ατζέντα” των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών, δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των “ήρεμων νερών”.

Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η “γαλάζια πατρίδα”, οι γκρίζες ζώνες, τα περί “τουρκικής μειονότητας” στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται.

Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνος, ενώ ο αποκαλούμενος “οδικός χάρτης” δεν αφορά την ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, αλλά την ενίσχυση της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προωθούνται “διευθετήσεις” σε βάρος των λαών, τις οποίες στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η αναφορά Μητσοτάκη στη συνεργασία με την Τουρκία για την “ανοικοδόμηση” της Συρίας, όταν η Τουρκία έχει στη Συρία ρόλο κατοχικής δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτών των “διευθετήσεων”, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι επιδιώκει “αδιαμεσολάβητες σχέσεις” με την τουρκική κυβέρνηση. Αντίθετα στρώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων.

Τέλος, είναι προκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να επιχαίρει για τη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας στο μεταναστευτικό, λίγες μέρες μόνο μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, όταν αυτό το έγκλημα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της “συνεργασίας”, με βάση την πολιτική της ΕΕ».

Ελληνική Λύση: Ο Κ. Μητσοτάκης εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

Στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αναφέρθηκε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:

Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν “γέφυρα φιλίας”, αγωνιώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη ή Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι “εθνική” μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να “τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ”, μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να “συνεργαστεί” η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών! Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».