Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή», το μήνυμα του πρωθυπουργού

Στην αμοιβαία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και στις πάγιες διαφορές των δύο χωρών αναφέρθηκαν οι κκ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), μετά την συνάντησή τους, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, στην Άγκυρα.

Για ανάγκη για σύγκλιση, διάλογο και πίστη στο Διεθνές Δίκαιο έκανε λόγο ο Έλληνας πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, αλλά πρέπει να την κάνουμε σύμμαχο. […] Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: (α) τον πολιτικό διάλογο, (β) την θετική ατζέντα και (γ) τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες καθιέρωσαν ένα «υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας» και προσέθεσε πως στο πλαίσιο αυτό «καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα μας με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, μιλώντας με ειλικρίνεια και με μόνιμη αναφορά το διεθνές δίκαιο. Ακόμη κι όταν διαφωνούμε, για να αποφεύγουμε τις κρίσεις».

«Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποδώσει, αποτρέποντας εντάσεις που στο παρελθόν είχαν δοκιμάσει τις σχέσεις μας», σημείωσε ακόμη.

Κάλεσε, δε, την Τουρκία να άρει το casus belli, λέγοντας πως ιδίως τώρα είναι η στιγμή για να αρθεί «κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή στις σχέσεις» των δύο κρατών.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι οι βασικές διαφορές με την Τουρκία, ως προς την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ παραμένουν και εξέφρασε την ελπίδα οι συνθήκες να επιτρέψουν αυτή η διαφορά «να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου» για την επίλυσή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc9jjj6akm1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ως προς το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η ελληνική θέση παραμένει σαφής, αλλά σήμερα ανοίγεται «ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για ουσιαστικό διάλογο στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας», ενώ σε σχέση με τις μειονότητες είπε πως θα πρέπει «να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και κατανόησης των δύο λαών». Παράλληλα, για τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση περί της αναγκαιότητας της λύσης δύο κρατών και της διασφάλισης της σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά και τη συνεργασία των δύο χωρών στο μεταναστευτικό, που – όπως είπε – έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 60% των ροών μέσα στο τελευταίο έτος.

Ως προς το εμπόριο, σημείωσε πως στόχος είναι η διεύρυνση της συμπόρευσης στο διμερές εμπόριο, με τον φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές για τις παράλληλες επενδύσεις, αλλά και τη μεγάλη σημασία των δράσεων πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση κοινών κινδύνων από την κλιματική κρίση και ως μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc9dz3w4vd5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Τούρκος πρόεδρος, από τη μεριά του, σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να καταβάλλουν «κάθε προσπάθεια για το αμοιβαίο εμπόριο» και προσέθεσε:

«Συζητήσαμε με σαφήνεια και ακρίβεια τις θέσεις μας για το Αιγαίο και υποστηρίξαμε ότι με καλή θέληση, διάλογο και βούληση για λύση τα ζητήματα δεν είναι άλυτα με βάση το Διεθνές Δίκαιο.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και στην θέση της Άγκυρας για τη Γάζα, τη Συρία και την ευρύτερη ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ανέφερε, ακόμη, ότι τίθεται ζήτημα «ιστορικής ευθύνης» για τις μειονότητες, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την μειονότητα στη Θράκη ως «τουρκική» και όχι «μουσουλμανική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc9dz3w4vd5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη για συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.

Κατέληξε, σημειώνοντας ότι κοινός στόχος είναι «να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου και συνεργασίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc9iyexetmh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}