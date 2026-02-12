Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής: Μείωση της γραφειοκρατίας & μεγαλύτερη ενοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Στην ανάγκη η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Βέλγιο, το πρωί της Πέμπτης (12/02).

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη συζήτηση έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, με στόχο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και πρόσθεσε: «Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ικανοποιητικός και πρόσθεσε: «Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».