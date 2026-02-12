Μαρινάκης για συνάντηση Άγκυρας: Η Ελλάδα προωθεί υπεύθυνο πατριωτισμό με πλήρη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας δείχνει τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού, χωρίς πομπώδεις κορώνες, με αυτοπεποίθηση και σε πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως τόνισε, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια «ουσιαστικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική», απορρίπτοντας τις κριτικές που χαρακτήριζαν τη συνάντηση «μεγάλο λάθος». «Ο πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όλα τα ζητήματα που αποτελούν διαχρονικές θέσεις της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του κ. Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «στο πρόγραμμά του αυτήν τη στιγμή βρίσκονται οι προγραμματισμένες επισκέψεις στα ΗΑΕ και στην Ινδία, δύο κρίσιμες διπλωματικές αποστολές για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προγραμματισμένο».

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλυτικά για την συνάντηση στην Άγκυρα: «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε, κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά, την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ, τόνισε πως είναι πλέον καιρός να αρθεί οποιαδήποτε απειλή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας την σαφή ελληνική θέση, αλλά και την ευκαιρία που δημιουργείται με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και, παράλληλα, επανέλαβε την θέση της Ελλάδας, όπως έχει αποτυπωθεί και στην συνθήκη της Λωζάνης για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, η οποία αποτυπώθηκε και στις σημερινές μας συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της συνάντησης.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους Τούρκους ομολόγους τους όλα τα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό και να υπογράψουν επτά κοινά κείμενα».