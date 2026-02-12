ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης για συνάντηση Άγκυρας: Η Ελλάδα προωθεί υπεύθυνο πατριωτισμό με πλήρη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική
13:35 - 12 Φεβ 2026

Μαρινάκης για συνάντηση Άγκυρας: Η Ελλάδα προωθεί υπεύθυνο πατριωτισμό με πλήρη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας δείχνει τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού, χωρίς πομπώδεις κορώνες, με αυτοπεποίθηση και σε πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως τόνισε, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια «ουσιαστικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική», απορρίπτοντας τις κριτικές που χαρακτήριζαν τη συνάντηση «μεγάλο λάθος». «Ο πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όλα τα ζητήματα που αποτελούν διαχρονικές θέσεις της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του κ. Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «στο πρόγραμμά του αυτήν τη στιγμή βρίσκονται οι προγραμματισμένες επισκέψεις στα ΗΑΕ και στην Ινδία, δύο κρίσιμες διπλωματικές αποστολές για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προγραμματισμένο».

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλυτικά για την συνάντηση στην Άγκυρα: «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε, κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά, την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ, τόνισε πως είναι πλέον καιρός να αρθεί οποιαδήποτε απειλή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας την σαφή ελληνική θέση, αλλά και την ευκαιρία που δημιουργείται με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και, παράλληλα, επανέλαβε την θέση της Ελλάδας, όπως έχει αποτυπωθεί και στην συνθήκη της Λωζάνης για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, η οποία αποτυπώθηκε και στις σημερινές μας συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της συνάντησης.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις «κορώνες» αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους Τούρκους ομολόγους τους όλα τα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό και να υπογράψουν επτά κοινά κείμενα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας
Ειδήσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού
Επιχειρήσεις

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία
Πολιτική

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ