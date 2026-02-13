Capital Clean Energy Carriers: Εκδίδει ομόλογο €250 εκατ. - Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια
20:22 - 13 Φεβ 2026

Capital Clean Energy Carriers: Εκδίδει ομόλογο €250 εκατ. - Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης νέου επταετούς ομολόγου από την Capital Clean Energy Carriers Corp του Βαγγέλη Μαρινάκη.  

Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό έκδοσης 200 εκατ.), διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης τα έσοδα για την εκδότρια θα φτάσουν, αφαιρουμένων των εξόδων, τα 242,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

  1. Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152,0 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
  2. Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
  3. Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 20:30
