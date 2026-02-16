ΚΕΦΙΜ: Η ισότητα στον γάμο ως θεσμική υποχρέωση του κράτους δικαίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
«Με αυτή την αφετηρία, το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το European Liberal Forum παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Same Sex Marriage: From Fragmented Progress to a Shared European Commitment to Equality». Η συλλογική αυτή έκδοση περιλαμβάνει 8 συγκριτικές μελέτες περίπτωσης και αναλύει τη διαδρομή της ισότητας στον γάμο σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου οι φιλελεύθερες αξίες δοκιμάζονται και η πρόοδος παραμένει ανομοιόμορφη και εύθραυστη.
Επισημαίνεται ότι, στις 15 Φεβρουαρίου του 2024, η Ελλάδα έγινε η 16η χώρα στην ΕΕ, η 36η στον κόσμο καθώς και η πρώτη Ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφύλων. Το κεφάλαιο για την ιστορία της ισότητας στον γάμο στην Ελλάδα γράφει ο Πρόδρομος Πύρρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η μελέτη υπογραμμίζειτην ανάγκη η ισότητα να μη σταματά στα σύνορα: ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αμοιβαία αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης εντός ΕΕ (γάμος/κηδεμονία που έχει θεμελιωθεί σε άλλο κράτος-μέλος), ώστε οι πολίτες των κρατών-μελών να αντιμετωπίζονται ισότιμα όπου και εάν βρίσκονται.
Τον συλλογικό τόμο επιμελήθηκαν οι Κωνσταντίνος Σαραβάκος (Επικεφαλής Ερευνών ΚΕΦΙΜ), Χρήστος Λούκας (Βοηθός Ερευνητικών Προγραμμάτων ΚΕΦΙΜ) και Έφη Στεφοπούλου (Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΦΙΜ)».