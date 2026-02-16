ΚΕΦΙΜ: Η ισότητα στον γάμο ως θεσμική υποχρέωση του κράτους δικαίου

«Ο γάμος δεν είναι απλώς μια κοινωνική σύμβαση, είναι θεσμός δικαίου. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το κράτος απονέμει δικαιώματα και υποχρεώσεις και εγγυάται σε όλους τους πολίτες την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στον νόμο. Γι’ αυτό ακριβώς η νομική αναγνώριση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι συμβολική παραχώρηση αλλά αναγκαίο κομμάτι του κράτους δικαίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του σήμερα (16/2) το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Με αυτή την αφετηρία, το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το European Liberal Forum παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Same Sex Marriage: From Fragmented Progress to a Shared European Commitment to Equality». Η συλλογική αυτή έκδοση περιλαμβάνει 8 συγκριτικές μελέτες περίπτωσης και αναλύει τη διαδρομή της ισότητας στον γάμο σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου οι φιλελεύθερες αξίες δοκιμάζονται και η πρόοδος παραμένει ανομοιόμορφη και εύθραυστη.

Επισημαίνεται ότι, στις 15 Φεβρουαρίου του 2024, η Ελλάδα έγινε η 16η χώρα στην ΕΕ, η 36η στον κόσμο καθώς και η πρώτη Ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφύλων. Το κεφάλαιο για την ιστορία της ισότητας στον γάμο στην Ελλάδα γράφει ο Πρόδρομος Πύρρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η μελέτη υπογραμμίζειτην ανάγκη η ισότητα να μη σταματά στα σύνορα: ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αμοιβαία αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης εντός ΕΕ (γάμος/κηδεμονία που έχει θεμελιωθεί σε άλλο κράτος-μέλος), ώστε οι πολίτες των κρατών-μελών να αντιμετωπίζονται ισότιμα όπου και εάν βρίσκονται.

Τον συλλογικό τόμο επιμελήθηκαν οι Κωνσταντίνος Σαραβάκος (Επικεφαλής Ερευνών ΚΕΦΙΜ), Χρήστος Λούκας (Βοηθός Ερευνητικών Προγραμμάτων ΚΕΦΙΜ) και Έφη Στεφοπούλου (Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΦΙΜ)».