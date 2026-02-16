Συρίγος: Η χώρα μπορεί να καταστεί εξαγωγέας υδρογονανθράκων
12:53 - 16 Φεβ 2026

Συρίγος: Η χώρα μπορεί να καταστεί εξαγωγέας υδρογονανθράκων

Reporter.gr Newsroom
Καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα είναι η συμφωνία που υπογράφεται για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο τεμάχια νοτίως της Κρήτης (Κρήτη 1 και Κρήτη 2), σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος τη Δευτέρα (16/2).

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε στην ΕΡΤ, η Ελλάδα είναι σήμερα καθαρός εισαγωγέας υδρογονανθράκων, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισχυρές ενδείξεις για κοιτάσματα στις συγκεκριμένες περιοχές, η χώρα θα μπορούσε:

- να μειώσει δραστικά την ενεργειακή της εξάρτηση

- να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια

- ακόμη και να καταστεί εξαγωγέας υδρογονανθράκων

Ωστόσο, οι γεωτρήσεις δεν ξεκινούν άμεσα, αφού θα προηγηθούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, μελέτες και η εξασφάλιση πλωτού γεωτρύπανου και αν όλα κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις, στόχος είναι οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις να πραγματοποιηθούν εντός του 2026, με τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα να απαιτούν χρόνο.

Η γεωπολιτική διάσταση

Το μεγαλύτερο βάρος της συμφωνίας, σύμφωνα με όσα υπογράμμισε ο κ. Συρίγος, εντοπίζεται στα δύο τεμάχια νοτίως της Κρήτης, τα οποία ακολουθούν τη μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Η σημασία τους είναι διπλή:

- Αναγνωρίζεται στην πράξη ότι η Κρήτη διαθέτει πλήρη υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

- Απορρίπτεται εμμέσως το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο αμφισβητεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Μάλιστα, χάρτης που είχε καταθέσει η Λιβύη στον ΟΗΕ το 2025 φέρεται να διεκδικούσε έως και τα 2/3 της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Κρήτης. Η σημερινή συμφωνία στέλνει σαφές μήνυμα ότι μεγάλες διεθνείς εταιρείες επενδύουν θεωρώντας πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της.

Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες αποφεύγουν περιοχές με υψηλό νομικό ρίσκο. Η απόφασή τους να επενδύσουν αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ελληνικής θέσης.

Τα τέσσερα οικόπεδα

- Δύο οικόπεδα βρίσκονται ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη – μέχρι στιγμής χωρίς αμφισβήτηση.

- Τα δύο κρίσιμα τεμάχια (Κρήτη 1 και Κρήτη 2) βρίσκονται περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και έχουν αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα.

Γρήγορες διαδικασίες

Από την εκδήλωση ενδιαφέροντος (Μάρτιος 2025) έως την υπογραφή της συμφωνίας (Φεβρουάριος 2026) μεσολάβησε λιγότερο από ένας χρόνος, διάστημα που θεωρείται ταχύ για τέτοιου μεγέθους διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 14:14
