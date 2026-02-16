Αντιπαράθεση για το νερό - Τσάφος: Η Αθήνα διατηρεί τη χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ

Αντιπαράθεση στη Βουλή προκάλεσε η αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος να υποστηρίζει ότι, ακόμη και μετά τις αναπροσαρμογές, «η Αθήνα έχει τη χαμηλότερη τιμή νερού σε σχέση με όλες τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ δεν είχαν αυξηθεί από το 2008, δηλαδή για 17 έως 18 χρόνια. Όπως ανέφερε, η προσαρμογή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες, καθώς η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για αντικατάσταση αγωγών, μείωση διαρροών και ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, σε μια περίοδο που τα υδατικά αποθέματα της Αττικής μειώνονται.

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων για τους δήμους, από 0,98 ευρώ ανά κυβικό σε 1,30 ευρώ, αύξηση 32%, αποφασίστηκε από τη ΡΑΑΕΥ. Ο κ. Χριστοδουλάκης έκανε λόγο για οικονομική ασφυξία των δήμων, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος ύδρευσης έρχεται να προστεθεί στις επιβαρύνσεις από την ενέργεια και το τέλος ταφής απορριμμάτων, ενώ οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι παραμένουν περιορισμένοι.

«Οι δήμοι καλύπτουν ανάγκες σχολείων, ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών, δημοτικών ιατρείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Το βάρος είτε θα μετακυλιστεί στους δημότες είτε θα οδηγήσει σε περικοπές υπηρεσιών», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αναγνώρισε τις αυξημένες ανάγκες των δήμων, υπογράμμισε όμως ότι η ορθολογική χρήση του νερού αποτελεί αναγκαιότητα, ειδικά υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και της επιδείνωσης των αποθεμάτων τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως ανέφερε, η αύξηση σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με μείωση του παγίου, και να διατηρείται χαμηλό το κόστος για τα περισσότερα νοικοκυριά.

«Έχουμε πολύ καλή ποιότητα νερού, σε χαμηλότερη τιμή από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», κατέληξε ο κ. Τσάφος, επιμένοντας ότι η προσαρμογή των χρεώσεων είναι απαραίτητη για τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στο φαινόμενο της λειψυδρίας.