Κικίλιας: Το Λιμενικό σώζει ζωές - Δεν μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει στη χώρα μας

Στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο τραγικό ναυάγιο στη Χίο που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε επανειλημμένα ότι «το Λιμενικό σώζει ζωές»: «Το Λιμενικό καθημερινά σώζει ζωές. Σώζει χιλιάδες ζωές σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, μέρα και νύχτα, στο πικ της παράνομης μετανάστευσης ή της εκμετάλλευσης αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων από σύγχρονους λαθρέμπορους. Έχουμε δει τραγικές στιγμές να εκτυλίσσονται», σημείωσε.

Παράλληλα επισήμανε ότι το Λιμενικό «φυλάει τα θαλάσσια σύνορα», επισημαίνοντας τον ευρύτερο ρόλο του σώματος: «Στον δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα, έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να έρχεται και να μπαίνει στη χώρα μας. Είναι υποχρέωση του Λιμενικού να φυλάσσει τα θαλάσσια πάρκα, να αστυνομεύει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, να εποπτεύει τις γεωτρήσεις, να ελέγχει την παράνομη αλιεία, την ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία», πρόσθεσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού επιτελούν το καθήκον τους με επαγγελματισμό και καμία πολιτική ηγεσία δεν τους έχει δώσει εντολή να πράξουν περισσότερο ή λιγότερο από ό,τι προβλέπεται: «Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, εκπαίδευση και διαδικασίες. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, υπάρχει ναυτοδικείο και προανάκριση με εισαγγελέα. Όποιοι πρέπει να ελεγχθούν, θα ελεγχθούν», τόνισε σχετικά με το ναυάγιο.

Αναφερόμενος στον ανθρώπινο παράγοντα, υπογράμμισε: «Κάθε χαμένη ζωή, πόσο μάλλον μέσα στη θάλασσα, μας πληγώνει. Έχουμε ευθύνη και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το αποτρέψουμε».

Σχετικά με τις κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο σκάφος ήταν εξοπλισμένο με υπέρυθρη κάμερα για νυχτερινή χρήση, η οποία χρησιμοποιείται για να εντοπίζει από απόσταση στόχους, ενώ η αντίστοιχη κάμερα από την ξηρά είχε ήδη δείξει στον επικεφαλής του σκάφους την παρουσία του φουσκωτού με τους επιβαίνοντες.