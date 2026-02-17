Μαρκόπουλος: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα άρση ασυλίας μετά από μήνυση Κασσελάκη

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης. Η μήνυση αφορά φερόμενες αξιόποινες πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης, με αφορμή δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου που είχαν γίνει τον Ιούλιο του 2025 σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση.

Ο ίδιος ο βουλευτής υποστηρίζει ότι παραμένει σταθερός στις δηλώσεις του και ζήτησε οικειοθελώς την άρση της ασυλίας του, επισημαίνοντας την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας και υπερασπιζόμενος την αστική Δημοκρατία. Σε εξασέλιδο υπόμνημά του, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει:

«Επιθυμώ να αρθεί η ασυλία μου, παρά ότι είναι παραπάνω από σαφές ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής μου κριτικής προς το πρόσωπο του κ. Κασσελάκη. Σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κυρίου Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε αναρτήσει στο Χ: «Αν πιστεύετε όσα είπατε, συναινέστε οικειοθελώς στην άρση της ασυλίας σας».

Η τελική απόφαση για την υπόθεση θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.