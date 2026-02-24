Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία ΝΔ, χωρίς αυτοδυναμία, «βλέπει» το 53% – «Πεσμένοι» Τσίπρας, Καρυστιανού

Η έρευνα αποτυπώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό, παραμένοντας πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, χωρίς να προκύπτει ισχυρή απειλή από αντίπαλο. Την ίδια στιγμή, 7 στους 10 πολίτες δεν θεωρούν εφικτή την αυτοδυναμία της ΝΔ, ενώ το 44% τάσσεται υπέρ πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές, ακόμη κι αν αυτή συνοδεύεται από αβεβαιότητα.

Στο 26,4% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,4%, με καθαρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 12%. Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 7,0%, ενώ έπονται η Ελληνική Λύση με 6,4% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,6%, η Φωνή Λογικής στο 3,5% και το ΜέΡΑ25 στο 3,3%. Εκτός Βουλής εμφανίζονται οι Δημοκράτες με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1,0%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16,7%, ενώ 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

Στο 31,6% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4% και το ΚΚΕ με 7,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,2%, η Φωνή Λογικής 4,1% και το ΜέΡΑ25 3,9%. Οι Δημοκράτες φθάνουν το 2,9%, η ΝΙΚΗ το 1,3% και η Νέα Αριστερά το 1,1%.

Χαμηλές προσδοκίες για αυτοδυναμία

Παρά το σαφές προβάδισμα της ΝΔ, η προοπτική αυτοδυναμίας δεν συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή: το 69% τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που την κρίνει πιθανή. Ωστόσο, το σενάριο τρίτης συνεχόμενης διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ αξιολογείται ως πολύ ή αρκετά πιθανό από το 53%, ενώ το 45% το χαρακτηρίζει λίγο ή καθόλου πιθανό.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31,5%. Δεύτερη έρχεται η επιλογή «Κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,3% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 3%.

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος

Στο ερώτημα για τον δυσκολότερο αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη, το 33% απαντά «κανένας». Ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής εναλλακτικός πόλος εξουσίας.

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο νυν πρωθυπουργός συγκεντρώνει 38% έναντι 28% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα

Το 44% δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή ακόμη και με τίμημα μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ενώ το 41% προκρίνει μια κυβέρνηση που διασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια. Ένα 15% δεν ταυτίζεται με καμία από τις δύο επιλογές.

Δυσπιστία για νίκη ΠΑΣΟΚ και συνεργασίες

Ως προς το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, μόλις το 12% τη θεωρεί πιθανή, έστω και με μικρή διαφορά, ενώ το 86% την κρίνει λίγο ή καθόλου πιθανή.

Παράλληλα, η προοπτική σύμπραξης αριστερών και κεντροαριστερών κομμάτων αξιολογείται ως περιορισμένη: 21% τη θεωρεί πιθανή, 50% μικρή και 25% ανύπαρκτη, ενισχύοντας την εικόνα δυσκολίας διαμόρφωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στη ΝΔ.

Στάση απέναντι σε ενδεχόμενα νέα κόμματα

Σε ό,τι αφορά πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 69,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε καθόλου, το 11,1% λίγο πιθανό, ενώ 9,9% και 8,1% το κρίνουν πολύ και αρκετά πιθανό αντίστοιχα. Για ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 73,4% απαντά καθόλου πιθανό, το 9,8% λίγο πιθανό και 11,3% και 5,2% αρκετά ή πολύ πιθανό.