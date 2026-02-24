ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία ΝΔ, χωρίς αυτοδυναμία, «βλέπει» το 53% – «Πεσμένοι» Τσίπρας, Καρυστιανού
Πολιτική
11:06 - 24 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία ΝΔ, χωρίς αυτοδυναμία, «βλέπει» το 53% – «Πεσμένοι» Τσίπρας, Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, ενώ το 53% εκτιμά ως πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο τρίτης διαδοχικής κυβερνητικής θητείας για τη «γαλάζια» παράταξη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic.

Η έρευνα αποτυπώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό, παραμένοντας πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, χωρίς να προκύπτει ισχυρή απειλή από αντίπαλο. Την ίδια στιγμή, 7 στους 10 πολίτες δεν θεωρούν εφικτή την αυτοδυναμία της ΝΔ, ενώ το 44% τάσσεται υπέρ πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές, ακόμη κι αν αυτή συνοδεύεται από αβεβαιότητα.

Στο 26,4% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,4%, με καθαρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 12%. Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 7,0%, ενώ έπονται η Ελληνική Λύση με 6,4% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,6%, η Φωνή Λογικής στο 3,5% και το ΜέΡΑ25 στο 3,3%. Εκτός Βουλής εμφανίζονται οι Δημοκράτες με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1,0%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16,7%, ενώ 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

gthh_08ad2.jpeg

Στο 31,6% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4% και το ΚΚΕ με 7,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,2%, η Φωνή Λογικής 4,1% και το ΜέΡΑ25 3,9%. Οι Δημοκράτες φθάνουν το 2,9%, η ΝΙΚΗ το 1,3% και η Νέα Αριστερά το 1,1%.

jn_3cdec.jpeg

Χαμηλές προσδοκίες για αυτοδυναμία

Παρά το σαφές προβάδισμα της ΝΔ, η προοπτική αυτοδυναμίας δεν συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή: το 69% τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που την κρίνει πιθανή. Ωστόσο, το σενάριο τρίτης συνεχόμενης διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ αξιολογείται ως πολύ ή αρκετά πιθανό από το 53%, ενώ το 45% το χαρακτηρίζει λίγο ή καθόλου πιθανό.

yh_22f6f.jpeg

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31,5%. Δεύτερη έρχεται η επιλογή «Κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,3% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 3%.

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος

Στο ερώτημα για τον δυσκολότερο αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη, το 33% απαντά «κανένας». Ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής εναλλακτικός πόλος εξουσίας.

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο νυν πρωθυπουργός συγκεντρώνει 38% έναντι 28% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

yhn_75e8a.jpeg

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα

Το 44% δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή ακόμη και με τίμημα μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ενώ το 41% προκρίνει μια κυβέρνηση που διασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια. Ένα 15% δεν ταυτίζεται με καμία από τις δύο επιλογές.

ujn_384ec.jpeg

Δυσπιστία για νίκη ΠΑΣΟΚ και συνεργασίες

Ως προς το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, μόλις το 12% τη θεωρεί πιθανή, έστω και με μικρή διαφορά, ενώ το 86% την κρίνει λίγο ή καθόλου πιθανή.

Παράλληλα, η προοπτική σύμπραξης αριστερών και κεντροαριστερών κομμάτων αξιολογείται ως περιορισμένη: 21% τη θεωρεί πιθανή, 50% μικρή και 25% ανύπαρκτη, ενισχύοντας την εικόνα δυσκολίας διαμόρφωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στη ΝΔ.

yhbg_793f3.jpeg

Στάση απέναντι σε ενδεχόμενα νέα κόμματα

Σε ό,τι αφορά πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 69,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε καθόλου, το 11,1% λίγο πιθανό, ενώ 9,9% και 8,1% το κρίνουν πολύ και αρκετά πιθανό αντίστοιχα. Για ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 73,4% απαντά καθόλου πιθανό, το 9,8% λίγο πιθανό και 11,3% και 5,2% αρκετά ή πολύ πιθανό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων
Πολιτική

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο
Πολιτική

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ