Πολιτική
11:23 - 24 Φεβ 2026

Κεφαλογιάννη: Σε τροχιά υλοποίησης το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
Το 2025 αποτελεί την κορυφαία χρονιά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ». Όπως ανέφερε, τα τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 10% σε σχέση με το 2024, ενώ οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 4%, αγγίζοντας τα 36 εκατομμύρια επισκέπτες. 

Η υπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η άνοδος των εσόδων ξεπερνά αισθητά εκείνη των αφίξεων, στοιχείο που – όπως σημείωσε – αντανακλά βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και επιβεβαιώνει τη στρατηγική στροφής προς ένα πιο ποιοτικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η κριτική

Αναφερόμενη στη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια, την οποία αξιοποίησε και για την οποία δέχθηκε έντονη κριτική, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως, πέρα από την πολιτική διάσταση, υπήρξε και προσωπική στοχοποίηση.

«Ίσως δεν είναι συνηθισμένο ένας πολιτικός να μιλά για άδικη κριτική, όμως ως μητέρα μπορώ να πω ότι δέχθηκα υπερβολικά άδικες επιθέσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κάθε της ενέργεια είχε ως γνώμονα την προστασία των τετράχρονων παιδιών της.

Υπερασπίστηκε τη ρύθμιση χαρακτηρίζοντάς την «ορθή και δίκαιη», με καθαρά δικονομικό χαρακτήρα, καθώς -όπως εξήγησε- παρείχε τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη και αποσαφήνιζε ένα πλαίσιο που μέχρι πρότινος ερμηνευόταν διαφορετικά. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η διάταξη εγκρίθηκε από 180 βουλευτές, αριθμός που υπερβαίνει την κυβερνητική πλειοψηφία, τονίζοντας πως κάθε νομοθέτημα αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε τροχιά υλοποίησης το Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Σχετικά με τις αντιδράσεις για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε μικρά νησιά, όπως τα Κουφονήσια και η Μήλος, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι από το 2023 η στρατηγική του υπουργείου στηρίζεται στις αρχές του μέτρου, της ισορροπίας και της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ανέφερε ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και ότι αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης εντός Μαρτίου. Παράλληλα, επισήμανε πως οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις δημοτικές πολεοδομίες, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής γραμμής με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη διαφύλαξη των προορισμών.

Η κατεύθυνση όπως υπογράμμισε πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία και το μέτρο και να είναι φιλοπεριβαλλοντική.

Διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη παρουσία διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών σε ελληνικούς προορισμούς, όπως η Ύδρα, σημειώνοντας ότι η προσέλκυσή τους αποτελούσε διαχρονικό στόχο που πλέον υλοποιείται. Επισήμανε τη σημασία των φορολογικών και λοιπών κινήτρων, καθώς και του αρμόδιου φορέα που έχει συσταθεί για τη διευκόλυνση των παραγωγών.

Όπως ανέφερε, η προβολή της Ελλάδας μέσα από ταινίες και σειρές συνιστά έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους τουριστικής προώθησης, ενώ παράλληλα ενισχύει και την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία μέσω συμπαραγωγών.

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η αντιμετώπιση της εποχικότητας αποτελεί, κατά την υπουργό, μία από τις βασικές προκλήσεις της τουριστικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, ήδη παρατηρείται αύξηση της τουριστικής κίνησης εκτός θερινής περιόδου.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται δράσεις που στοχεύουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στον ορεινό τουρισμό, τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ορειβατικά καταφύγια, ενώ παράλληλα προωθούνται πρωτοβουλίες για τη στήριξη προορισμών με δωδεκάμηνη λειτουργία.

«Τουρισμός για Όλους» και στήριξη της περιφέρειας

Τέλος, η κ. Κεφαλογιάννη επιβεβαίωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη περιφερειακών περιοχών.

Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε, ενσωματώνει κοινωνικά κριτήρια -όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και συνταξιούχους- και διαφοροποιεί τα κίνητρα ανάλογα με την περίοδο υψηλής και χαμηλής ζήτησης, με στόχο την ενθάρρυνση ταξιδιών εκτός της καλοκαιρινής αιχμής.

