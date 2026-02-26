ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βενιζέλος για δίκη υποκλοπών: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Πολιτική
15:51 - 26 Φεβ 2026

Βενιζέλος για δίκη υποκλοπών: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση σχετικά με τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τονίζοντας ότι «οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ετυμηγορία του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, το οποίο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους στη δίκη για τις υποκλοπές, ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε έντονη κριτική, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης και τη θεσμική της διάσταση. Όπως ανέφερε: «Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους.

Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»
Πολιτική

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά Μαξίμου και ΕΥΠ για τις υποκλοπές - «Καρφιά» ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση
Πολιτική

Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά Μαξίμου και ΕΥΠ για τις υποκλοπές - «Καρφιά» ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:44

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:11

Goldman Sachs: Η Alphabet «σηκώνει» $80 δισ. και οδηγεί τη Wall Street σε «αχαρτογράφητα νερά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:07

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 15:55

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα - Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 15:52

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/06/2026 - 15:50

«Πράσινη» ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν: Χώρος έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ