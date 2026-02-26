Βενιζέλος για δίκη υποκλοπών: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση σχετικά με τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τονίζοντας ότι «οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ετυμηγορία του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, το οποίο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους στη δίκη για τις υποκλοπές, ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε έντονη κριτική, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης και τη θεσμική της διάσταση. Όπως ανέφερε: «Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους.

Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο».