Ανδρουλάκης στη Βουλή: Ζητά απαντήσεις για το ενεργειακό κόστος – «Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι πλουτίζουν»

«Ένα στα πέντε νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδουλάκης, ανοίγοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση για την ενέργεια, μία μόλις ημέρα μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Η συζήτηση διεξάγεται μετά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μέσω της οποίας ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς και για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στους πολίτες που κλείνουν – όπως είπε – το καλοριφέρ για να ανταποκριθούν στα υπόλοιπα πάγια έξοδά τους, στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αλλά και στους αγρότες που, επίσης, δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

«Η ΔΕΗ εξελίχθηκε σε χρυσή κότα για τα golden boys». Και το Δημόσιο, αν και κατέχει το μετοχικό βάρος, δεν καθορίζει προτεραιότητες με κοινωνικό πρόσημο, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την γρήγορη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση και σημείωσε ότι δήμοι, συνεταιρισμοί και κοινότητες αποκλείονται συστηματικά από τον ενεργειακό χώρο.

«Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και ανεξέλεγκτοι», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ζήτησε και ενημέρωση από τον πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αφήνοντας αιχμές περί μπλοκαρίσματος από την Άγκυρα, το οποίο αποκρύπτει η ελληνική κυβέρνηση.

Όσο για τη δίκη των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης είπε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση για όσους στάθηκαν απέναντι σε σκοτεινές πρακτικές, ενώ μίλησε για «ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το Μαξίμου».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε και κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι αρχειοθέτησε «στο πόδι» την υπόθεση, αφήνοντας στο σκοτάδι σοβαρές πτυχές της – τις ίδιες πτυχές που, όπως είπε, αναδείχθηκαν στο Μονομελές και μέσα από τη χθεσινή απόφαση.

«Εσείς δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη», είπε ακόμη απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πως είναι ο μόνος πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Στο όνομα ποιου οργανώθηκε το παρακράτος;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά προς τον κ. Μητσοτάκη: «Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη κάποιοι που νομίζουν ότι το κράτος τους ανήκει. Δεν σας ανήκει το κράτος κ. Μητσοτάκη. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: ότι το κράτος δεν θα είναι ποτέ ξανά λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για να τελειώσουμε με την ατιμωρησία. […] Ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους», σημείωσε μεταξύ άλλων σε έντονο ύφος ο κ. Ανδρουλάκης.