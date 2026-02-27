ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παραδόθηκε στον Κακλαμάνη το Πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:02 - 27 Φεβ 2026

Παραδόθηκε στον Κακλαμάνη το Πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, το Πόρισμα της Εξεταστικής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Το Πόρισμα επέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του Προεδρείου της Εξεταστικής, ο Πρόεδρος, κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Γραμματέας, κ. Ιωάννα Λιτρύβη.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συστάθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για την συγκρότησή του με βάση τα άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγματος και 144 του Κανονισμού της Βουλής.

Η υποβολή του Πορίσματος ανακοινώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές προκειμένου να λάβουν γνώση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η νέα δράση εκσυγχρονισμού ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών ΑΕΙ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η νέα δράση εκσυγχρονισμού ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών ΑΕΙ

128 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο δολοφονήθηκαν το 2025
Ειδήσεις

128 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο δολοφονήθηκαν το 2025

Οτσαλάν: Ανοίγει η πόρτα σε μία νέα εποχή – Η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους
Ειδήσεις

Οτσαλάν: Ανοίγει η πόρτα σε μία νέα εποχή – Η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους

Γερουλάνος για Τέμπη: Αν το κράτος λειτουργούσε στοιχειωδώς σωστά, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές
Πολιτική

Γερουλάνος για Τέμπη: Αν το κράτος λειτουργούσε στοιχειωδώς σωστά, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»
Ειδήσεις

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

Χατζηβασιλείου για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη
Πολιτική

Χατζηβασιλείου για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο
Πολιτική

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 14:09

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Υγεία
04/06/2026 - 14:03

ΠΟΥ: 1,5 εκατομμύριο θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε ακατάλληλα τρόφιμα

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 13:57

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:54

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:49

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης στο σημείο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/06/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:22

Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Οικονομία
04/06/2026 - 12:15

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,7% ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οικονομία
04/06/2026 - 12:13

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στο χονδρικό εμπόριο τον Μάρτιο μετά τις απώλειες του διμήνου

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:13

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολιτική
04/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως €36.000 για κλειστές κατοικίες - Θέμα ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ