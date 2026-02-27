Παραδόθηκε στον Κακλαμάνη το Πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Πόρισμα επέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του Προεδρείου της Εξεταστικής, ο Πρόεδρος, κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Γραμματέας, κ. Ιωάννα Λιτρύβη.
Η Εξεταστική Επιτροπή για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συστάθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για την συγκρότησή του με βάση τα άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγματος και 144 του Κανονισμού της Βουλής.
Η υποβολή του Πορίσματος ανακοινώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές προκειμένου να λάβουν γνώση.