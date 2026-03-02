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Ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή ζητούν Ανδρουλάκης και Φάμελλος
Πολιτική
15:28 - 02 Μαρ 2026

Ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή ζητούν Ανδρουλάκης και Φάμελλος

Reporter.gr Newsroom
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Την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη στάση της χώρας ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ζητούν με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και του ΣΥΡΙΖΑ< Σωκράτης Φάμελλος.  

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργούν έντονη ανησυχία».

«Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Φάμελλος τονίζει κι εκείνος με τη σειρά του ότι «η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν αποτελεί μια ακραία ανησυχητική εξέλιξη» και προσθέτει:

«Έχω από χθες ζητήσει να υπάρχει ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρχει ρητή δήλωση ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας».

Σημειώνει, δε, ότι «βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει από πρωτοβουλίες» και υπογραμμίζει πως «δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή».

Προσθέτει ακόμη:

«Η πρώτη μας προτεραιότητα και η πρώτη έγνοια πρέπει να είναι η ασφαλής αποχώρηση, από τις περιοχές που εμπλέκονται, των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών.

Αλλά χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση.

Εδώ υπάρχουν ζητήματα και στο επίπεδο της Ευρώπης και στο επίπεδο της χώρας μας. Θεωρώ ότι εδώ που βρίσκεται η κατάσταση, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό που πρέπει να επιλέξει έστω και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα

Ανησυχούμε ιδιαίτερα μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σαφέστατα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν στο επίπεδο των διεθνών θεσμών με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, γιατί αυτό είναι και το συμφέρον της χώρας μας και το συμφέρον της ειρήνης», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 16:01
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