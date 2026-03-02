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Φάμελλος: Η Ελλάδα να ακολουθήσει το ισπανικό παράδειγμα μη εμπλοκής στο Ιράν
Πολιτική
22:59 - 02 Μαρ 2026

Φάμελλος: Η Ελλάδα να ακολουθήσει το ισπανικό παράδειγμα μη εμπλοκής στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και την πλήρη ενημέρωση των κομμάτων από τον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στο Ιράν ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη διαδικτυακή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητική» την κλιμάκωση της στρατιωτικής επέμβασης Τραμπ – Νετανιάχου στο Ιράν και τις επιπτώσεις της στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα. Όπως ανέφερε, ήδη έχει εκφράσει την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσα από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, επισημαίνοντας ότι οι διμερείς ενημερωτικές συναντήσεις του πρωθυπουργού με πολιτικούς αρχηγούς «δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής». «Το αίτημά μας επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε ότι θέση του κόμματος είναι η πλήρης μη εμπλοκή της Ελλάδας, «με κανέναν τρόπο», στη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Παράλληλα, ζήτησε ρητά να μην χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια για επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κρίση, επικαλούμενος τη στάση που έχει τηρήσει η ισπανική κυβέρνηση σε αντίστοιχη περίπτωση. Όπως τόνισε, η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδράζεται στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, στην ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών και θεσμών, στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στην προτεραιότητα της εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε την κριτική του για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία έξι χρόνια, κάνοντας λόγο για «σοβαρή αδυναμία και υποχώρηση» και για επιλογή του «δεδομένου συμμάχου» από τον Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία, όπως είπε, «μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Παράλληλα, έθεσε δημόσια ερώτημα προς την κυβέρνηση σχετικά με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης περί «συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων», μετά από συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν από την επέμβαση στην Τεχεράνη, ζητώντας διευκρινίσεις για το περιεχόμενο και τη σημασία της συγκεκριμένης αναφοράς.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στην αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, «ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι». Τόνισε, ωστόσο, ότι η στήριξη προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και διαχρονική, υπογραμμίζοντας πως «ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε ζητήματα αμφισβήτησης αυτής της στήριξης».

Τέλος, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, στον οποίο εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο της Ελλάδας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον κυπριακό λαό, εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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