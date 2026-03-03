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Παπασταύρου: Έτοιμη η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες – Λάθος η εκτίμηση Σαμαρά για τη Chevron
Πολιτική
11:45 - 03 Μαρ 2026

Παπασταύρου: Έτοιμη η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες – Λάθος η εκτίμηση Σαμαρά για τη Chevron

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα ετοιμότητας για στήριξη των πολιτών σε περίπτωση που οι εξελίξεις το απαιτήσουν έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαράς σχετικά με τις συμφωνίες παραχώρησης θαλάσσιων περιοχών στην κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει στην πράξη πως διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. «Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της ενέργειας, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, που ενισχύει την ανθεκτικότητά της. Όπως είπε, η Ελλάδα αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα υδροηλεκτρικά έργα, ενώ λειτουργεί ως κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη στρατηγικός σχεδιασμός ώστε η χώρα να καταστεί και παραγωγός φυσικού αερίου.

Χρονοδιάγραμμα για έρευνες σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Ιόνιο

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι οι συμβάσεις για την παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy, που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή, θα εισαχθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου στην αρμόδια Επιτροπή και θα τεθούν προς ψήφιση στις 12 Μαρτίου.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι γεωφυσικές έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, προγραμματίζεται σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil–Energean–Helleniq.

Απάντηση στη κριτική Σαμαρά

Ερωτηθείς για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι τρέφει σεβασμό προς το πρόσωπό του, υπενθυμίζοντας ότι είχαν συνεργαστεί στην κρίσιμη περίοδο του 2012 για τη διαπραγμάτευση που οδήγησε στην εκταμίευση 44 δισ. ευρώ και στη σταθεροποίηση της χώρας, καθώς και ότι ο πρώην πρωθυπουργός τον είχε στηρίξει σε πολιτικές επιθέσεις που είχε δεχθεί.

Ωστόσο, χαρακτήρισε λανθασμένη την εκτίμηση περί εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω των συμφωνιών με τη Chevron. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες συμφωνίες όχι μόνο δεν εκχωρούν δικαιώματα, αλλά ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Μάλιστα, σημείωσε ότι η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ επιβεβαιώνει αυτή τη θέση.

«Η χώρα μας ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προφανώς δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα», τόνισε.

Ευρωπαϊκή παρακολούθηση για εφοδιασμό και τιμές

Τέλος, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι αύριο συνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό και στις τιμές, εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις.

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