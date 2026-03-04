ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για Χρυσή Αυγή: Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες
Πολιτική
11:52 - 04 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ για Χρυσή Αυγή: Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή όπου κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο τονίζοντας ότι αποτελεί δικαίωση για τη δημοκρατία.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα.

Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες.

Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις
Πολιτική

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου
Πολιτική

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELEKOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ