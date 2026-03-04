ΠΑΣΟΚ για Χρυσή Αυγή: Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες

Με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή όπου κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο τονίζοντας ότι αποτελεί δικαίωση για τη δημοκρατία.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα.

Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες.

Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα».