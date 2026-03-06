Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα παρακολουθεί ύποπτους - Επαγρύπνηση για πιθανές τρομοκρατικές απειλές

Σε δήλωσή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στους φόβους για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την πολεμική ζώνη της Μέσης Ανατολής, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυνητικούς κινδύνους.

«Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», τόνισε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες από πρόσωπα με καθοδήγηση από το Ιράν να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ελλάδα. «Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα», πρόσθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως γειτονική χώρα σε μια επικίνδυνη ζώνη, οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας χωρίς πανικό, αλλά με πλήρη επαγρύπνηση. «Το σημαντικότερο είναι η επαγρύπνηση σε 24ωρη βάση. Αυτό που σκοτώνει είναι η χαλάρωση», σημείωσε.

Αποκάλυψε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι ύποπτοι οι οποίοι παρακολουθούνται. «Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές από κάποια κέντρα για πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι εφιάλτης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταναστευτικό και έλεγχος συνόρων

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα προβλήματα στα σύνορα, ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία με την Τουρκία παραμένει καλή και ο Έβρος είναι κλειστός, ενώ η ανέγερση φράχτη προχωράει και οι μεταναστευτικές ροές είναι μηδενικές ή ελάχιστες. «Έχουμε το μαζικό πρόβλημα από την Κρήτη, έρχονται πολλοί αλλά είναι συγκεκριμένη η προέλευση», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την πιθανότητα μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, τόνισε: «Προφανώς αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, μπορεί να εμφανιστεί και τέτοιο πρόβλημα. Αλίμονο αν ξανακληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια προβλήματα, διότι έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το 2020 στον Έβρο είδα απέναντί μου 150.000 ανθρώπους να διεκδικούν να μπουν στη χώρα. Τρόμαξα πραγματικά, αλλά τα καταφέραμε κι εκεί». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ιρανικός πληθυσμός είναι αστικός, οπότε η εμφάνιση μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος είναι εξαιρετικά δύσκολη, χωρίς όμως να την αποκλείει πλήρως.

Ο υπουργός κατέληξε ότι η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση απέναντι σε κάθε πιθανή απειλή και εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών της, συνδυάζοντας τον έλεγχο των συνόρων με παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων.