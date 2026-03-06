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Χρηστίδης: Απορρίπτει μικροπολιτικές πρακτικές στο ζήτημα της Κύπρου και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση για τις δηλώσεις Βούλτεψη
Πολιτική
10:49 - 06 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Απορρίπτει μικροπολιτικές πρακτικές στο ζήτημα της Κύπρου και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση για τις δηλώσεις Βούλτεψη 

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη σοβαρότητας, εθνικής ενότητας και υπευθυνότητας απέναντι στις εξελίξεις που επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύπρο,  υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο βασικούς κινδύνους που έχουν να κάνουν με την προστασία των συνόρων αλλά και την ακρίβεια.

Αναλυτικότερα όσα είπε στην ΕΡΤ3:

«Η χώρα μας πράττει το αυτονόητο: Στηρίζει τα εθνικά της συμφέροντα, κάνει πράξη το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί κανένας να χρωματίσει τις πολιτικές αυτές γαλάζιες, πράσινες, κόκκινες. Τα όπλα τα οποία σήμερα βρίσκονται στην Κύπρο, είναι πληρωμένα με τα χρήματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Και δεν γνωρίζω ούτε έναν Έλληνα, σε όλη τη χώρα, ο οποίος δεν θέλει να στηρίξει την Κύπρο μπροστά σε οποιονδήποτε κίνδυνο».

Τόνισε, δε, τη σημασία των διαπραγματεύσεων ώστε να επέλθει ειρήνη, καθώς - όπως είπε - «δεν αντέχουμε να ξαναζήσουμε αυτό το οποίο ζούμε τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

«Είμαστε μια χώρα, η οποία πιστεύει στο διεθνές δίκαιο και οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στις συμφωνίες μας και να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη θέση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, γεωγραφικά και γεωπολιτικά, πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε και σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη για ακόμη πιο ενεργητικό ρόλο της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Χρηστίδης δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη για τον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ανοίγει ένα μείζον ζήτημα αμφισβητώντας τον ρόλο του.

«Αυτά είναι είναι επικίνδυνα να ακούγονται από στόματα Ελλήνων βουλευτών. Αυτά τα βλέπουν αναθεωρητικές χώρες, που είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο και χτυπάνε παλαμάκια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία πρέπει να τα δει άμεσα. Όπως θα έπρεπε να έχει ήδη δει το γεγονός ότι ο κ. Θεοχάρης, ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών, πριν από δεκαπέντε ημέρες, είπε ότι η ευθύνη, για το γεγονός ότι δεν προχωρά το καλώδιο στην Κύπρο, είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τόσες μέρες τώρα δεν έχει βγει ένας από την κυβέρνηση να πει ότι ο κ. Θεοχάρης προσέβαλε την Κυπριακή Δημοκρατία ή ότι αυτό δεν ισχύει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε η κυρία Βούλτεψη, καθώς, - πρόσθεσε- «αυτές οι αντιλήψεις δείχνουν ότι κάποιοι δεν έχουν την εικόνα της ενιαίας εθνικής γραμμής. Και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κριθεί για την πατριωτική του στάση, αλλά είναι η κυβέρνηση που ψάχνει διαρκώς να βρει κάποιους προδότες, να δημιουργήσει διχασμούς, να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 11:08
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