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Μητσοτάκης για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Ζωντανοί μάρτυρες της Αντίστασης
Πολιτική
10:57 - 06 Μαρ 2026

Μητσοτάκης για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Ζωντανοί μάρτυρες της Αντίστασης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα απέκτησε τη συλλογή Χόιερ, που περιλαμβάνει φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή, ως σημαντικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας και της Εθνικής Αντίστασης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάβει τη συντήρηση και την ανάδειξη των φωτογραφιών, ενώ αντίτυπα θα παραδοθούν στους συγγενείς των εκτελεσμένων, ώστε να γίνουν συλλογικό κτήμα και να αναδειχθεί το μεγαλείο της αντίστασης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί συνδετικό κρίκο και οδηγό για το μέλλον της χώρας.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook αναφέρει: «Η Ελλάδα κατέχει, ήδη, εδώ και μερικές ημέρες, τη συλλογή Χόιερ με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή. Ένα μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας, που ταυτόχρονα αποτυπώνει και το μεγαλείο των αγώνων του λαού μας απέναντι στον φασισμό.

Πρόκειται για μνημεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας για την απόκτηση των οποίων το Υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά, πριν δοθούν βορά στο διεθνές εμπόριο. Γι’ αυτό και αποτελεί τον πιο κατάλληλο φορέα για να αναλάβει στο εξής, τη διαχείριση της συντήρησης και της δημόσιας ανάδειξής τους.

Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, είχα την τιμή να δω από τους πρώτους τον πολύτιμο αυτόν θησαυρό. Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια για τον τόπο και εκείνα τα παιδιά του, πέρα από τις ιδεολογίες και τις κομματικές ταυτίσεις της εποχής. Γιατί το μήνυμα των 200 της Καισαριανής ήταν ένα: η ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα.

Την ίδια συγκίνηση και υπερηφάνεια νομίζω ότι θα αισθανθούν πρώτοι από όλους οι συγγενείς των εκτελεσμένων, στους οποίους θα πρέπει να παραδοθούν αντίτυπα των φωτογραφιών. Ώστε στη συνέχεια να γίνουν συλλογικό απόκτημα, με τρόπους οι οποίοι θα αναδεικνύουν το μεγαλείο της ενιαίας Εθνικής Αντίστασης.

Οκτώ και πλέον δεκαετίες μετά, η πατρίδα μας αντλεί διδάγματα απ’ το παρελθόν και οικοδομεί με αυτοπεποίθηση το μέλλον της. Μετουσιώνει τις ιστορικές της εμπειρίες σε γόνιμα συμπεράσματα. Και καθιστά την κοινή μνήμη συνδετικό κρίκο όλων των στιγμών της διαδρομής μας προς ένα καλύτερο αύριο».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 11:45
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