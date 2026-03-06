Κουτσούμπας: Ζητά από την Μενδώνη αντίγραφα των φωτογραφιών από την Καισαριανή

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απέστειλε επιστολή προς την Λίνα Μενδώνη ζητώντας να παραχωρηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Στην επιστολή τονίζεται ότι, μετά την απόκτηση των φωτογραφιών από το Υπουργείο Πολιτισμού, το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίησή τους για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επισημαίνει ότι η πλειονότητα των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του κόμματος και ότι η θυσία τους αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού. Για το λόγο αυτό και το ΚΚΕ οφείλει τα έχει τουλάχιστον αντίγραφα των δώδεκα (12) φωτογραφιών, που αποτυπώνουν την εκτέλεση της 1ης Μαΐου 1944 στην Καισαριανή στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.

Ολόκληρη η επιστολή του Δημήτρη Κουτσούμπα αναφέρει: «Προς: την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη

Θέμα: Αίτημα για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής

Αθήνα, 06/03/2026

Κυρία Υπουργέ,

Ήδη με την από 16 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών, είχα επισημάνει την ιδιαίτερη ιστορική σημασία των φωτογραφιών που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, μια από τις κορυφαίες στιγμές της αντικατοχικής πάλης κι αντιστασιακής εποποιίας του λαού μας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των φωτογραφιών από το Υπουργείο Πολιτισμού, θεωρούμε ότι το επόμενο, αυτονόητο βήμα είναι η αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, μακριά από την ιστορική παραχάραξη.

Στο πλαίσιο αυτό κι ανεξάρτητα από τον Δημόσιο Φορέα που θα φιλοξενήσει τα πρωτότυπα αρχεία, απευθυνόμαστε με το αίτημα να παραχωρηθεί ψηφιακό αντίγραφο των δώδεκα (12) φωτογραφιών, που αποτυπώνουν την εκτέλεση της 1ης Μαΐου 1944 στην Καισαριανή στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στο αρχείο της οποίας βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Ως γνωστόν, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, κρατούμενοι ήδη από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου για την πολιτική τους δράση και υπόσταση, κάποιοι εξ αυτών και νωρίτερα. Η στάση και η θυσία τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κόμματός μας και των αγώνων του λαού μας.

Το αίτημα αυτό εκφράζει, ταυτόχρονα, την επιθυμία εκατοντάδων απογόνων των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών πατριωτών, ενώ έχει κατατεθεί και ως αίτημα από δεκάδες ιστορικούς, άλλους επιστήμονες και φορείς. Ανάλογα αιτήματα έχουν καταθέσει και οι Δήμοι Καισαριανής και Χαϊδαρίου για προφανείς και ευνοήτους λόγους που συνδέονται με το ίδιο το γεγονός της εκτέλεσης.

Για τον λόγο αυτό, αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ιστορικής τεκμηρίωσης, τιμητικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων, που συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και γνώσης.

Στη διάθεσή σας,

Δημήτρης Κουτσούμπας,

Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ».