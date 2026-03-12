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Παρασύρης: Ανακοίνωσε την καταψήφιση των δύο συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες, νοτίως της Κρήτης
Πολιτική
11:54 - 12 Μαρ 2026

Παρασύρης: Ανακοίνωσε την καταψήφιση των δύο συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες, νοτίως της Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
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Την καταψήφιση των δύο συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες, νοτίως της Κρήτης, ανακοίνωσε ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης.      

«Στροφή 180 μοιρών, περιδίνηση και πολιτική ασυνέχεια», χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Φραγκίσκο Παρασύρη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ο Εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε πως η συζήτηση για την Κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης σε τέσσερα πεδία, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, συμπίπτει χρονικά με την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μια περίοδο κατά την οποία υπερέχει σήμερα με τρόπο κυνικό μάλιστα, η προνοητικότητα, η διεκδίκηση και σίγουρα πάντως η προσοχή για την απάλειψη γκρίζων σημείων σε κάθε συγκυρία.

Ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας με καθαρή γραμμή περιέγραψε το έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στον συγκεκριμένο τομέα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, «προνόησαν κυβερνήσεις και υπουργοί που έπραξαν το δέον και το πρέπον, για να μην εμφανίζεστε ως Επιμηθείς μεγάλων επιτυχιών. Υπήρξε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, όπου με νόμους και συμφωνίες προστάτεψε ταυτόχρονα της εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την ίδια ώρα κατάφερε να χαράξει την αναπτυξιακή προοπτική μέσα και από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Μια διαδρομή εθνικής ευθύνης με σαφές πρόσημο διαγενεακής αλληλεγγύης. […] Και βεβαίως ο Γιάννης Μανιάτης καινοτόμησε με τη νομοθέτηση πέραν της φορολόγησης με 20% και με 5% για τις οικείες περιφέρειες»

Υπενθυμίζοντας στην εθνική αντιπροσωπεία το έργο του ΠΑΣΟΚ στον κρίσιμο αυτόν τομέα, διατύπωσε ξεκάθαρα ερωτήματα για τον Λογαριασμό Διαγενεακής Αλληλευγγύης καλώντας, για τρίτη φορά, τον κ. Παπασταύρου να ενημερώσει το σώμα για τη κατάσταση που επικρατεί, για το αποθεματικά που διαθέτει, καθώς από τις απαντήσεις της κυβέρνησης θα κριθεί το εάν τα λόγια σας μετουσιώνονται σε έργα.

Το άρθρο 30 αποπνέει έναν αέρα απομείωσης και όχι προσαύξησης των ορίων

Την κάθετη αντίθεση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 30 παρ. 3 ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά μέχρι σήμερα, που παρόμοια ρήτρα υπεισέρχεται σε σύμβαση, ενώ έχουν υπογραφεί 12 παρόμοιες συμβάσεις μέχρι τώρα. Προσπαθώντας να ερμηνεύσει την πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση οφείλεται, είτε σε πλημμελή νομοθέτηση μέχρι σήμερα, είτε σε απαίτηση τρίτου παράγοντα.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, απευθυνόμενος στον κ. Παπασταύρου, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση υπογράμμισε πως «αναφέρεται στη σύμβαση, στα πλευρικά όρια και στην ερώτηση που σας έκανα γιατί γίνεται ειδική μνεία με τέτοια λεπτομέρεια στα πλευρικά όρια και μήπως υποκρύπτουν κινδύνους εξ’ ανατολών. Μου απαντήσατε ότι αναγκαστικά η αλλαγή ενός νότιου ορίου συμπαρασύρει και το πλευρικό όριο. Αν είναι έτσι κι αν αναφέρεστε ουσιαστικά μόνο στα νότια όρια τότε έχετε στο μυαλό σας την εκκρεμότητα μόνο για την οριοθέτησή μας με τη Λιβύη.

Ωστόσο, στο λεκτικό της ρήτρας σε συνέχεια των ορίων, αναφέρεται «Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων […] μπορούν να αναθεωρηθούν από τον Εκμισθωτή, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσότερων γειτονικών κυρίαρχων κρατών…». Άρα εδώ, δεν πρόκειται όπως διατυπώνεται, μόνο για τη Λιβύη, αλλά δεδομένου ότι το ανατολικό πλευρικό όριο πέφτει πάνω στο απαράδεχτο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και νοτίως με την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ που έχει γίνει με την Αίγυπτο, σε συνδυασμό με τη διατύπωση της διάταξης, δημιουργεί βάσιμο προβληματισμό για την ανασφάλεια που δημιουργεί σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα η γλώσσα που επιλέγεται επιφυλάσσει κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και από άποψη Διεθνούς Δικαίου είναι μη αξιοποιήσιμο στην συγκεκριμένη σύμβαση, μπορεί όμως να αξιοποιηθεί διαπραγματευτικά από γειτονική χώρα τόσο σε περίπτωση νέας διαπραγμάτευσης για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών όσο και σε ήδη υπάρχουσες συμφωνίες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ξανανοίγουν».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στο όνομα της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, οφείλει να προειδοποιεί για αυτούς τους κινδύνους. «Εμείς, όμως, ως παράταξη, που δεν είμαστε εθνολαϊκιστές, δεν είμαστε η ακροδεξιά που φοβίζει για να παίρνει ψήφους, που δεν μιλάει αμφισβητώντας τον πατριωτισμό οποιουδήποτε εδώ μέσα, σας λέμε ότι είναι ένα λάθος! Εμείς σας το λέμε καθαρά και κατηγορηματικά. Δημιουργείτε κακό προηγούμενο και σε αυτό δεν συναινούμε σε καμία των περιπτώσεων. Διότι όχι σήμερα αλλά στο μέλλον σε πέντε σε δέκα χρόνια ενδέχεται να το βρούμε μπροστά μας».

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