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Ο Κωνσταντινόπουλος αμφισβητεί τον Ανδρουλάκη: Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν 72%, να συναποφασίζουν
Πολιτική
12:43 - 12 Μαρ 2026

Ο Κωνσταντινόπουλος αμφισβητεί τον Ανδρουλάκη: Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν 72%, να συναποφασίζουν

Reporter.gr Newsroom
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Σε ευθεία αμφισβήτηση των επιλογών του Νίκου Ανδρουλάκη προχώρησε την Πέμπτη (12/3) ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποίησε μία ηχηρή παρέμβαση, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις.

«Έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, αλλά υπάρχει και μία άλλη ηγετική ομάδα, που πήρε πάνω από 72% στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές», τόνισε και πρόσθεσε:

«Όλοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον πρόεδρο την κατάσταση για να δουν τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzv1okfwk2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο για τη διεύρυνση που τάραξε τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Αρκαδίας τόνισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είχε 20 και 25% δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση, ενώ σχολίασε έμμεσα και τις επιλογές του Κώστα Σκανδαλίδη που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης:

«Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή τη μεγάλη διεύρυνση» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Αντίδραση Ανδρουλάκη

Οι δηλώσεις δεν έμειναν ασχολίαστες από τη Χαριλάου Τρικούπη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει με νόημα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «δεν μπαίνει σε επιτροπεία».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 12:51
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