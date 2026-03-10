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«Φουρτούνες» στο ΠΑΣΟΚ από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης
Πολιτική
14:59 - 10 Μαρ 2026

«Φουρτούνες» στο ΠΑΣΟΚ από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι προσπάθειες διεύρυνσης φέρνουν νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ. Τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν είτε δεν άρεσαν σε κορυφαία στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, είτε απέσυραν τη στήριξή τους στο...λεπτό.

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη Δευτέρα μία λίστα με πρόσωπα που συντάσσονται με το κόμμα και προτίθενται να συμμετάσχουν στο συνέδριο που είναι προγραμματισμένο για το τέλος Μαρτίου.

Δύο από τα πρόσωπα, αυτά, όμως, βγήκαν μέσα σε λίγα λεπτά και ανακοίνωσαν πως βρέθηκαν στη λίστα από... παρεξήγηση.

Ανάμεσα στα 35 νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη για την επιτροπή διεύρυνσης περιλαμβανόταν ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και πως παραμένει ΚΚΕ.

Ανάλογες αποστάσεις έλαβε και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, ο οποίος επίσης εμφανιζόταν στη σύνθεση της επιτροπής. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι βρέθηκε «σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή» χωρίς, όπως σημειώνει, να γνωρίζει «καν τι και πώς συντονίζει».

Αντιδράσεις από Διαμαντοπούλου και Δούκα

Οι φουρτούνες, όμως, δεν περιορίστηκαν σε αυτές τις διαψεύσεις, αλλά υπήρξαν και ηχηρές παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έγραψε συγκεκριμένα στη σελίδα της στο facebook: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία . Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Διαμαντοπούλου αντιδρά ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι και ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο οποίος είχε διατελέσει υφυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και είχε τοποθετηθεί ενάντια στον «νόμο Διαμαντοπούλου» για τα πανεπιστήμια.

Ο Χάρης Δούκας από τη μεριά του έκανε λόγο για ανακοινώσεις που δείχνουν από τη μία μεριά προχειρότητα και από την άλλη εντάσσουν στο ΠΑΣΟΚ πρόσωπα που στο παρελθόν το απαξίωναν και «του πέταγαν νεράτζια».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δούκας τόνισε ότι η διεύρυνση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες, ώστε κάθε νέο πρόσωπο που εντάσσεται στο κόμμα να προσφέρει ουσιαστικά. Όπως είπε, σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, κάτι που – κατά τον ίδιο – είναι κρίσιμο σε τέτοιες διαδικασίες. Αναγνώρισε πάντως ότι ανάμεσα στα νέα στελέχη υπάρχουν και πρόσωπα με σημαντική διαδρομή, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τελικά τα αδικεί, καθώς εντάσσονται σε μια γενική λίστα χωρίς διαχωρισμό.

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