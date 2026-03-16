Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό μέσο για να μάθουμε την αλήθεια

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε σήμερα (16/3) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, αλλά και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, αναφορικά με τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου επεσήμανε:

«Δε νομίζω ότι χαίρεται ο κ.Κωνσταντινόπουλος, -ένα σεβαστό πρόσωπο-, που τον αποθεώνει ο κ.Γεωργιάδης. Νομίζω ότι όταν απέναντι στις επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη βλέπουμε να είναι ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Πλεύρης, ο κ. Μαρινάκης και κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να είναι στρατευμένοι σε μια προσπάθεια, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι κάτι που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τη ΝΔ» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε:

«Ο κ.Κωνσταντινόπουλος είχε μια μεγάλη προσφορά στο ΠΑΣΟΚ την οποία κανένας δεν μπορεί να μειώσει όμως ο καθένας κρίνεται και σε χρόνο ενεστώτα», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών:

«Θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα με όλα τα ένδικα και τα νομικά μέσα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία να μάθουμε τι έχει συμβεί», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι:

«Έχουμε κάνει το αίτημα για την προημερησίας και έχουμε επίσης προαναγγείλει ότι μόλις καθαρογραφεί η απόφαση θα δούμε το ζήτημα της εξεταστικής. Άλλα πέραν της εξεταστικής θα δούμε και ποια άλλα νομικά μέσα υπάρχουν. Δεν θα υπάρξει κανένα νομικό μέσο που δεν θα εξαντληθεί στην προσπάθεια να μάθουμε την αλήθεια».