ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο πόλεμος στο Ιράν και η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή
Οικονομία
11:13 - 16 Μαρ 2026

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο πόλεμος στο Ιράν και η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση του πολέμου  στο Ιράν θα βρεθούν στο προσκήνιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Απριλίου 2026, σε μια συγκυρία κατά την οποία η διεθνής ασφάλεια, οι γεωπολιτικές ισορροπίες και η σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών δοκιμάζονται έντονα, εντείνοντας την αβεβαιότητα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Το Φόρουμ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και φέρνει στους Δελφούς σημαντικές προσωπικότητες, κορυφαία think tanks, ερευνητές και αναλυτές υψηλού επιπέδου από την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή κοινότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξεταστεί η τρέχουσα κατάσταση με επίκεντρο το Ιράν, αναδεικνύοντας τους κλυδωνισμούς που προκαλεί ο πόλεμος και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στη διεθνή πολιτική και οικονομία. Πώς θα επηρεαστεί η περιφερειακή ασφάλεια από μια παρατεταμένη κρίση; Ποιες προοπτικές υπάρχουν για τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διατήρηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή; Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καθώς και οι νέες ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν, αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο μιας αναλυτικής συζήτησης με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των William Wechsler, Ανώτερος Διευθυντής, Κέντρο Rafik Hariri και Προγράμματα Μέσης Ανατολής, Atlantic Council, ΗΠΑ, Udi Dekel, Διευθυντή του ερευνητικού προγράμματος «Από τη Σύγκρουση στις Συμφωνίες» στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), και Soli Özel, Ανώτερου Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας της Τουρκίας. Στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του Φόρουμ, αφιερώνεται ειδικό πάνελ στο Ιράν, προκειμένου να αναδειχθούν οι πολλαπλές πτυχές του ζητήματος. Η θεματολογία επικεντρώνεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις όσο και στις εξωτερικές στρατηγικές του Ιράν, εξετάζοντας τις επιδράσεις που ασκεί στην περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή σκηνή.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν προσωπικότητες με βαθιά γνώση της περιοχής και της παγκόσμιας πολιτικής: ο Mohamed Amersi, Πρόεδρος του Ιδρύματος Amersi στην Αγγλία, η Maha Yahya, Διευθύντρια του Κέντρου Malcolm H. Kerr Carnegie για τη Μέση Ανατολή στο Λίβανο, ο Faisal Abbas, Διευθυντής Σύνταξης του Arab News, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009), Ehud Olmert και η Sanam Vakil, Διευθύντρια του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Chatham House.

Στις εκτιμήσεις για τα σενάρια της επόμενης ημέρας, με έμφαση και στην ισραηλινή οπτική, θα τοποθετηθούν επίσης οι Alon Etkin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Έργων στο Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ, Carmit Valensi, Σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και στο INSS, Esteban Klor, Καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και συνεργάτης του INSS, Ran Peleg, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Μέσης Ανατολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, και Yoel Guzansky, Ανώτερος Ερευνητής στο INSS και στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ξεχωριστή βαρύτητα προσδίδει και η συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων με βαθιά γνώση της αραβικής διπλωματίας, της περιφερειακής στρατηγικής και των διεθνών ισορροπιών, όπως ο Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Turki Al Faisal, Ιδρυτής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος King Faisal και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Ισλαμικών Σπουδών King Faisal στη Σαουδική Αραβία, ο Abdulaziz Sager, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου του Κόλπου, ο Amre Moussa, πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου (2001-2011) και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου (1991-2001), ο Paul Salem, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Δέσμευσης του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στο Λίβανο, η Ebtesam Al-Ketbi, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής των Εμιράτων, και ο Mohammed Soliman, Διευθυντής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο McLarty Associates στις ΗΠΑ. Οι παρεμβάσεις τους ενισχύουν τον διάλογο από τη σκοπιά της περιφερειακής διπλωματίας, της στρατηγικής ανάλυσης και των μεταβαλλόμενων συσχετισμών ισχύος στη Μέση Ανατολή.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εστιάζει στις διεθνείς επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου για τις εξελίξεις και τις νέες παραμέτρους που ανακύπτουν στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://def-x.delphiforum.gr/

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πετρελαϊκή βιομηχανία προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι η έλλειψη καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί
Εμπορεύματα

Η πετρελαϊκή βιομηχανία προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι η έλλειψη καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί

Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές ελέω γεωπολιτικής έντασης
Χρηματιστήρια

Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές ελέω γεωπολιτικής έντασης

Ο Γεωργιάδης εξήρε τον Κωνσταντινόπουλο - Έχει «μέταλλο» και ήθος
Πολιτική

Ο Γεωργιάδης εξήρε τον Κωνσταντινόπουλο - Έχει «μέταλλο» και ήθος

Daily Mail: Μυστική μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση μετά τους τραυματισμούς που υπέστη
Ειδήσεις

Daily Mail: Μυστική μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση μετά τους τραυματισμούς που υπέστη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ