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Ο Γεωργιάδης εξήρε τον Κωνσταντινόπουλο - Έχει «μέταλλο» και ήθος
Πολιτική
10:38 - 16 Μαρ 2026

Ο Γεωργιάδης εξήρε τον Κωνσταντινόπουλο - Έχει «μέταλλο» και ήθος

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (16/3) σε ραδιοφωνική παρέμβαση που πραγματοποίησε σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, «πλέκοντας το εγκώμιο» του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.         

Αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά σημείωσε καταρχάς ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα σήμερα στο ευρώ, αυτό είναι κάτι που τους το αναγνωρίζω. Αυτό δεν έγινε ανώνυμα, έγινε από μια σειρά ανθρώπους με ονοματεπώνυμα οι οποίοι για ένα διάστημα δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, τους οποίους τους απειλούσανε· το ότι κάποιοι καταφέρανε και μείνανε στο ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο δεν ήταν εύκολο. Η εύκολη λύση τότε ήταν να σηκωθείς να φύγεις από το ΠΑΣΟΚ αυτοί που μείνανε τότε στο ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί που είχανε μέταλλο. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έμεινε αταλάντευτος στο ΠΑΣΟΚ στις δυσκολότερες του στιγμές», ανέφερε ο υπουργός Υγείας ασκώντας παράλληλα κριτική στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που δεν έκαναν «αντάρτικο», αντιδρώντας στη διαγραφή.

«Αξιοπρεπέστατος κύριος χωρίς καμία άλλη δήλωση, δίνει και την έδρα στο κόμμα το οποίο τον ανέδειξε. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος έχει μέταλλο, έχει ήθος», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι:

«Όταν λέω καλές κουβέντες για τον Κωνσταντινόπουλο δεν τις λέω γιατί θέλω να τον πάρω στη ΝΔ γιατί δεν θα τον πάρω στην ΝΔ. Δε θα έρθει στη ΝΔ, ο άνθρωπος ΠΑΣΟΚ είναι. Το κάνω γιατί θέλω να δείξω σεβασμό σε έναν πολιτικό μου αντίπαλο στον οποίο αναγνωρίζω ότι έχει ήθος. Αν ο Κωνσταντινόπουλος ήθελε να έρθει στη ΝΔ, να κάνει παιχνίδια, θα την κράταγε την έδρα του για να έχει κάτι να δώσει και στη ΝΔ».

Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης, άσκησε έντονη κριτική στον Παναγιώτη Δουδωνή, λέγοντας τα εξής:

«Κάθεσαι ρε Δουδωνή προχθεσινέ, βουλευτή επικρατείας, δηλαδή διορισμένε και κουνάς το δάχτυλο με αυτό τον απαξιωτικό τρόπο στον Κωνσταντινόπουλο; Γίνονται αυτά τα πράγματα!».

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