ΗΑΕ: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Φουτζάιρα μετά από επίθεση με drone

Πυρκαγιά ξέσπασε την Δευτέρα 16/3 στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από επίθεση με drone, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 17η ημέρα των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει να στοχοποιεί χώρες του Κόλπου ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος.

Όπως ανέφερε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζάιρα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην πετρελαϊκή βιομηχανική περιοχή έπειτα από την επίθεση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Την ίδια στιγμή, δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν ότι οι διαδικασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι έχουν προσωρινά διακοπεί.

Το λιμάνι της Φουτζάιρα βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, λίγο έξω από το Στενό του Ορμούζ, και αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου. Από εκεί μεταφέρονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στη Φουτζάιρα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η περιοχή είχε δεχθεί επιθέσεις με drones και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.