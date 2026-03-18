Μαρινάκης: Η Chevron διπλασιάζει το ενεργειακό αποτύπωμα της Ελλάδας

Στη συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron και στις θέσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με κρίσιμα άρθρα για ενέργεια, ακρίβεια και άμυνα αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Όταν μιλάμε για τη Chevron και τα μέτρα που λαμβάνονται, δεν γίνονται όλα εν κενώ», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. «Η συμφωνία και οι τέσσερις συμβάσεις που κυρώθηκαν στη Βουλή μεταξύ Chevron και Helleniq Energy δεν ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε επί της αρχής, όμως τα δύο κρίσιμα άρθρα για τις Συμβάσεις νοτίως της Κρήτης δεν εγκρίθηκαν από αυτό. Η Chevron και οι συμφωνίες αυτές διπλασιάζουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, η Ελλάδα μετατρέπεται σε «πύλη ενεργειακής εισόδου», μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο, παρέχοντας γεωπολιτική απάντηση στην αποδυνάμωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Εάν η στάση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πιο ήπια από άλλες δυνάμεις αλλά καταψήφισε δύο κρίσιμα άρθρα, είχε πλειοψηφήσει στη Βουλή, η Chevron θα είχε αποχωρήσει», τόνισε. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως «όσοι καταγγέλλουν τα πλεονάσματα και τα φορολογικά έσοδα ζητούν παραπάνω μέτρα. Όσοι δεν ψηφίζουν κρίσιμα άρθρα για την Chevron ζητούν περισσότερη στήριξη στην ενέργεια. Και όσοι καταψηφίζουν τις αμυντικές δαπάνες, χαίρονται που η χώρα στηρίζει την Κύπρο».

«Όταν τα κόμματα τοποθετούνται στη Βουλή, οι επιλογές τους παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να βλέπει ο κόσμος», κατέληξε ο υφυπουργός.