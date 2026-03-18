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ΠΑΣΟΚ: Mείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση
Πολιτική
16:38 - 18 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Mείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση

Reporter.gr Newsroom
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«Η χώρα χρειάζεται συνεκτικές πολιτικές με διάρκεια και κοινωνικό πρόσημο-όχι λύσεις που ανακυκλώνουν την ακρίβεια», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι Τομείς Ενέργειας και Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σημειώνοντας ότι η κατάσταση με τις «δραματικές αυξήσεις» στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου «δεν αφήνει περιθώρια αναμονής,  απαιτεί άμεση και αποφασιστική δράση από πλευράς της κυβέρνησης».

Ειδικότερα αναφέρουν: «Η αναταραχή που προκαλεί η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει οδηγήσει σε δραματικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει περιθώρια αναμονής, απαιτεί άμεση και αποφασιστική δράση από πλευράς της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις ανατιμήσεις των καυσίμων ο μεγάλος ωφελημένος είναι το ίδιο το κράτος. Στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, πάνω από το μισό καταλήγει στα κρατικά ταμεία μέσω του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μεταφράζεται αυτόματα σε αυξημένα φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος πλήρωσης του ρεζερβουάρ. Οι αυξήσεις στα καύσιμα “μολύνουν” ολόκληρη την οικονομία: οι τιμές μεταφοράς και logistics αυξάνονται, γεγονός που ανεβάζει το κόστος κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκαλώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, αγαθά. Η κυβέρνηση αποκομίζει και επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που εισπράττεται σε αυτά τα ακριβότερα πλέον αγαθά.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης.

Η απάντηση οφείλει να είναι πολυεπίπεδη, ριζική και αποτελεσματική σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας — από τα διυλιστήρια έως τον τελικό καταναλωτή και την αντλία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

– Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, για όσο διαρκεί η κρίση.

– Την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στο επίπεδο των διυλιστηρίων, σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από την άνοδο των τιμών πετρελαίου να επιστρέφουν τελικά στους καταναλωτές.

– Την άμεση ενεργοποίηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε η μείωση της φορολογίας να μετακυλίεται πραγματικά στις τιμές της αντλίας.

Στόχος των προτάσεών μας είναι διττός: αφενός η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας σε συνθήκες εξωτερικών διαταραχών στην προσφορά και αφετέρου η ουσιαστική προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η χώρα χρειάζεται συνεκτικές πολιτικές με διάρκεια και κοινωνικό πρόσημο — όχι λύσεις που ανακυκλώνουν την ακρίβεια.

Μέσα από την παρέμβαση αυτή αναχαιτίζεται η “μόλυνση” της ακρίβειας πριν αυτή εδραιωθεί σε ευρύτερα στρώματα της οικονομικής δραστηριότητας. Το δημοσιονομικό της αποτύπωμα είναι μικρό· η επίδρασή της στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης και στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων είναι ανάλογα μεγάλη.

Η κυβέρνηση διαθέτει τόσο τα εργαλεία όσο και τα έσοδα για να ανταποκριθεί. Η ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να δράσει· είναι αν θα επιλέξει να δράσει έγκαιρα. Την καλούμε να δράσει άμεσα».

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