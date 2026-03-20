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ΣΥΡΙΖΑ: Μακριά από τις αγωνίες του λαού και την ανάγκη για ειρήνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πολιτική
16:48 - 20 Μαρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Μακριά από τις αγωνίες του λαού και την ανάγκη για ειρήνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται «μακριά από τις αγωνίες του ελληνικού λαού». Όπως επισημαίνει, από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη, υπό προϋποθέσεις, να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, ωστόσο πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, ακόμα, να σας πω κάτι περισσότερο».

«Παρότι χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, προχωρούν ήδη σε μείωση έμμεσων φόρων στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, αν και αυτές οι παρεμβάσεις, ήδη είναι στα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όσο ανέτοιμος κι αν δηλώνει, τελικά, ο κ. Μητσοτάκης να στηρίξει τους πολίτες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια αυτές τις κρίσιμες ώρες, άλλο τόσο πανέτοιμα ήταν τα καρτέλ στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα να αυξήσουν τις τιμές και να αισχροκερδήσουν, χάρις και στην κυβερνητική πολιτική που τα συντηρεί και τα προστατεύει», σημειώνει, τονίζοντας πως «η λύση είναι απλή: οι τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε χτες ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες απλώνουν ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

«Μια προστασία με προοπτική, που μπορεί να βοηθήσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει και τώρα και στο μέλλον τις πιέσεις, είτε συγκρούσεων, είτε κερδοσκοπικών παιχνιδιών», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι «ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τόσο τη διατήρηση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, μέσω της οποίας μας ενέπλεξε ευθέως στην πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, όσο και τη σκλήρυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, επιλέγοντας να μιλήσει για “λάθη του 2015”, αντί να απολογηθεί για τα κυβερνητικά λάθη του παρόντος».

«Η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικονομική στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας απαιτεί άμεσα αλλαγή πολιτικής και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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