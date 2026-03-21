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Γεωργιάδης: Κακώς έφαγα το κρακεράκι, αλλά ήταν αυτός λόγος να με τραβάει βίντεο;
Πολιτική
10:30 - 21 Μαρ 2026

Γεωργιάδης: Κακώς έφαγα το κρακεράκι, αλλά ήταν αυτός λόγος να με τραβάει βίντεο;

Reporter.gr Newsroom
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Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κρακεράκι παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», εξηγώντας ότι δεν είχε προλάβει να περάσει καθόλου από το γραφείο του εκείνη την ημέρα.  

«Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», είπε ο Υπουργός.

Ο ίδιος παραδέχτηκε το λάθος του λέγοντας: «Κακώς το έβαλα» και προσέθεσε:

«Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8a7uvclght?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τέμπη: «Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, με τον υπουργό να αναφέρεται και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως δεν θυμηθήκανε μετά από 3 χρόνια τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έκαναν αυτήν τη φασαρία – και ο κ. Ρούτσι υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου – ήταν γιατί ήθελαν να αναβληθεί η έναρξη της δίκης», ανέφερε, επικαλούμενος και πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν εκπροσωπεί ένας μόνο γονέας το σύνολο των οικογενειών των θυμάτων: «Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών, υπάρχουν άλλοι πολλοί γονείς. Θυμίζω τότε οι πολλοί δεν ήθελαν να σταματήσει η διαδικασία της δίκης. Ακόμη και στις τοξικολογικές εξετάσεις οι 50 από τους 56 είπαν δεν θέλουν να γίνουν. Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η πορεία της υπόθεσης δεν θα είναι ομαλή: «Δεν θα είναι καθόλου ομαλή η διαδικασία. Όσο είναι ομιχλώδης η κατάσταση και δεν βλέπει η κοινή γνώμη τι πραγματικά συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου, κερδίζουν πολιτικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι η συνέχιση της θολούρας».

Προσεχώς και τα ιδιωτικά στην πλατφόρμα myHealth

Αναφερόμενος στα θέματα του υπουργείου του, σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα ενταχθούν στην πλατφόρμα myHealth και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα για τα διαθέσιμα ραντεβού. Όπως είπε, μέσω της εφαρμογής αλλά και του τηλεφωνικού αριθμού 1566 έχουν ήδη προγραμματιστεί 2 εκατομμύρια ιατρικά ραντεβού, ενώ οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν είτε το πιο άμεσο είτε το πιο κοντινό ραντεβού.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος της πλατφόρμας είναι να συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας — από δημόσια νοσοκομεία έως ιδιώτες γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα — χαρακτηρίζοντάς την ως το κορυφαίο εργαλείο παγκοσμίως για την εύρεση γιατρού.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να δίνουν προσοχή στα μηνύματα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», επισημαίνοντας ότι μέσω αυτού έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαγνωστικές εξετάσεις 5,7 εκατομμύρια πολίτες.

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