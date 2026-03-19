Κόβει εισιτήρια το ρινγκ της Βουλής;

Οσοι για οποιονδήποτε λόγο παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Βουλής, τις τελευταίες ημέρες λογικά δεν θα έχουν χάσει τα απογοητευτικά που συμβαίνουν στην αίθουσα της ολομέλειας και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών.

Οι διαπληκτισμοί μεταξύ Αδωνι Γεωργιάδη ή άλλων βουλευτών της ΝΔ και Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει χαράξει την στρατηγική της ακραίας πρόκλησης και την εφαρμόζει πιστά, είναι πλέον στοιχείο της κοινοβουλευτικής καθημερινότητας. Το ότι το τελευταίο επεισόδιο είχε ως αφορμή ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε τον υπουργό Υγείας, επειδή εκείνος έτρωγε ένα… κρακεράκι, δίνει στο θέμα μία σουρεαλιστική διάσταση, δεν παύει όμως να είναι ένα δείγμα του πώς έχει αποφασίσει να παίξει το παιχνίδι η πρόεδρος.

Κατά σύμπτωση, την ίδια ημέρα (18/3) συνέβησαν και άλλα, με κορυφαίο τον πεζοδρομιακού τύπου καβγά μεταξύ του αρχισυνδικαλιστή των ταξί, Θύμιου Λυμπερόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση εντός Κοινοβουλίου εκτραχύνεται, δίχως όμως πολιτικό επίδικο. Και πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό το ξεχαρβάλωμα και η μετατροπή της Βουλής σε ρινγκ, έχει ως σίγουρο αποτέλεσμα την μαζική απαξίωση της πολιτικής και των πρωταγωνιστών της…