Ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα κατά την αντιπολίτευση – Τι προτείνουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Ως «ανεπαρκή» χαρακτηρίζουν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (23/3), για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, σχολιάζοντας πως δεν λύνουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι σε μία πρωτοφανή κρίση

Για αναγκαία, αλλά σαφώς περιορισμένη ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι τα μέτρα «δεν συνιστούν μία ολοκληρωμένη απάντηση στην έκταση και τη σοβαρότητα της ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα του προβλήματος».

Στελέχη του κόμματος σχολιάζουν, ακόμη, πως η κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε μία λογική επιδοτήσεων, αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικότερα μέτρα, όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά. Ως εκ τούτου – υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – αναπαράγεται ο ίδιος «φαύλος κύκλος»: Το κράτος εισπράττει αυξημένα έσοδα από έμμεσους φόρους και στη συνέχεια επιστρέφει μέρος αυτών μέσω επιδομάτων, χωρίς να περιορίζει αποτελεσματικά την ακρίβεια στη βάση της.

Παράλληλα, για τη Χαριλάου Τρικούπη από τα μέτρα λείπουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία, ενώ παραμένουν εμφανείς οι αδυναμίες στους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ζήτημα των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα μέτρα «επιδοτούν την ακρίβεια»

Αποσπασματικές βρίσκει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας με τη σειρά του την κυβέρνηση για επιδοματική λογική που δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος της μεγάλης ακρίβειας κι αφήνει εκτός παράγοντες όπως η αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και οι μηχανισμοί διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, παραπέμπει και στο παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, όπου ελήφθη η απόφαση για μείωση των φόρων, και τονίζει ότι ο «ελληνικός λαός δικαιούται μέτρα που θα τον θωρακίσουν σταθερά απέναντι στην υπέρμετρη ακρίβεια, τις οικονομικές κρίσεις και κυρίως, την αυθαιρεσία των ισχυρών της αγοράς».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κουμουνδούρου προτείνει μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωσή του στα νησιά, μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα, επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

ΚΚΕ: Κοροϊδία τα μέτρα Μητσοτάκη

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και το ΚΚΕ σχολιάζει πως η κυβέρνηση επαναφέρει «τα γνωστά ψίχουλα των pass» και χαρακτηρίζει τα μέτρα ως «κοροϊδία», λέγοντας πως δεν ανακουφίζουν στην πράξη τα νοικοκυριά, αλλά στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο Περισσός, στη δική του ανακοίνωση, προτείνει την επιβολή πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στην χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, αλλά και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων.