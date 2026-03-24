ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ψηφιακό «φρένο» σε ανήλικους: Αυστηρότεροι έλεγχοι για αλκοόλ, καπνικά και social media - Έρχονται νέες πλατφόρμες
Πολιτική
11:02 - 24 Μαρ 2026

Ψηφιακό «φρένο» σε ανήλικους: Αυστηρότεροι έλεγχοι για αλκοόλ, καπνικά και social media - Έρχονται νέες πλατφόρμες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το νέο πλέγμα παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων από αλκοόλ, καπνικά προϊόντα και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα επικαιρότητας, όπως η δίκη για τα Τέμπη και η οδική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στη γενικότερη στάση της κυβέρνησης, τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επιχειρεί να παρεμβαίνει άμεσα, με στόχο τη στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκυρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, ωστόσο πλέον η τεχνολογία επιτρέπει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις παραποίησης στοιχείων ταυτότητας ή χρήσης «κλώνων» ψηφιακών ταυτοτήτων, γεγονός που επέτρεπε την παράκαμψη των περιορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε ένα νέο σύστημα ελέγχου που βασίζεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και διασταυρώσεις στοιχείων. Για τη λειτουργία χώρων διασκέδασης, καθίσταται υποχρεωτική η προδήλωση εκδηλώσεων όπου συμμετέχουν ανήλικοι, με επιβεβαίωση από αρμόδιους φορείς, όπως σχολεία ή συλλόγους γονέων, ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετες πρακτικές.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισάγεται υποχρεωτική καταγραφή όλων των σημείων πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου για τη δήλωσή τους. Το μέτρο επεκτείνεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές από ανηλίκους θα μπλοκάρονται αυτόματα, ενώ θα διατηρείται και η δυνατότητα φυσικής ταυτοποίησης όπου απαιτείται.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το πλαίσιο κυρώσεων θα είναι αυστηρό, με πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν έως 1.500 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων, ενώ απηύθυνε και μήνυμα προς τους γονείς να μην ενθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις επερχόμενες παρεμβάσεις για τη χρήση των social media από ανηλίκους, σημειώνοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός του εθισμού μέσω μηχανισμών ταυτοποίησης που δεν θα αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα, αλλά θα πιστοποιούν μόνο την ηλικιακή κατηγορία του χρήστη. Όπως είπε, οι σχετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν σύντομα και θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης.

Σχολιάζοντας τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Παπαστεργίου παραδέχθηκε ότι υπήρξαν οργανωτικές αδυναμίες, κυρίως ως προς τον χώρο διεξαγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει κανονικά την 1η Απριλίου, όπως αναμένεται από τις οικογένειες των θυμάτων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο σύστημα «έξυπνων καμερών» για την οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η τεχνική και νομική προετοιμασία, με τις τελευταίες διαδικαστικές εκκρεμότητες να απομένουν πριν την πλήρη εφαρμογή του. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, σημειώνοντας ότι η τήρηση των κανόνων δεν πρέπει να γίνεται μόνο λόγω ελέγχων, αλλά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχειρήσεις

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα
Πολιτική

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης
Πολιτική

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο
Πολιτική

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή - Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το "κράτος" και οι ... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ