Ψηφιακό «φρένο» σε ανήλικους: Αυστηρότεροι έλεγχοι για αλκοόλ, καπνικά και social media - Έρχονται νέες πλατφόρμες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το νέο πλέγμα παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων από αλκοόλ, καπνικά προϊόντα και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα επικαιρότητας, όπως η δίκη για τα Τέμπη και η οδική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στη γενικότερη στάση της κυβέρνησης, τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επιχειρεί να παρεμβαίνει άμεσα, με στόχο τη στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκυρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, ωστόσο πλέον η τεχνολογία επιτρέπει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις παραποίησης στοιχείων ταυτότητας ή χρήσης «κλώνων» ψηφιακών ταυτοτήτων, γεγονός που επέτρεπε την παράκαμψη των περιορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε ένα νέο σύστημα ελέγχου που βασίζεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και διασταυρώσεις στοιχείων. Για τη λειτουργία χώρων διασκέδασης, καθίσταται υποχρεωτική η προδήλωση εκδηλώσεων όπου συμμετέχουν ανήλικοι, με επιβεβαίωση από αρμόδιους φορείς, όπως σχολεία ή συλλόγους γονέων, ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετες πρακτικές.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισάγεται υποχρεωτική καταγραφή όλων των σημείων πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου για τη δήλωσή τους. Το μέτρο επεκτείνεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές από ανηλίκους θα μπλοκάρονται αυτόματα, ενώ θα διατηρείται και η δυνατότητα φυσικής ταυτοποίησης όπου απαιτείται.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το πλαίσιο κυρώσεων θα είναι αυστηρό, με πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν έως 1.500 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων, ενώ απηύθυνε και μήνυμα προς τους γονείς να μην ενθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις επερχόμενες παρεμβάσεις για τη χρήση των social media από ανηλίκους, σημειώνοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός του εθισμού μέσω μηχανισμών ταυτοποίησης που δεν θα αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα, αλλά θα πιστοποιούν μόνο την ηλικιακή κατηγορία του χρήστη. Όπως είπε, οι σχετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν σύντομα και θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης.

Σχολιάζοντας τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Παπαστεργίου παραδέχθηκε ότι υπήρξαν οργανωτικές αδυναμίες, κυρίως ως προς τον χώρο διεξαγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει κανονικά την 1η Απριλίου, όπως αναμένεται από τις οικογένειες των θυμάτων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο σύστημα «έξυπνων καμερών» για την οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η τεχνική και νομική προετοιμασία, με τις τελευταίες διαδικαστικές εκκρεμότητες να απομένουν πριν την πλήρη εφαρμογή του. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, σημειώνοντας ότι η τήρηση των κανόνων δεν πρέπει να γίνεται μόνο λόγω ελέγχων, αλλά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.